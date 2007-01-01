Жительница Людиново взыскала с водоканала 76 тысяч рублей за затопление квартиры

Ее квартиру затопило из-за аварии в системе водоотведения. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Как выяснилось, в марте 2024 года в квартире 65-летней женщины произошла течь из-за засора в канализационных сетях. В результате затопления пострадали внутренняя отделка и имущество пенсионерки.

Прокуратура обратилась в суд с иском к ГП «Калугаоблводоканал» с требованием возместить убытки. Иск был удовлетворен: с предприятия взыскано 76 тысяч рублей в пользу пострадавшей.