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Общество

Жительница Людиново взыскала с водоканала 76 тысяч рублей за затопление квартиры

Дарья Джуманова
14.07, 13:00
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Ее квартиру затопило из-за аварии в системе водоотведения.  Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Как выяснилось, в марте 2024 года в квартире 65-летней женщины произошла течь из-за засора в канализационных сетях. В результате затопления пострадали внутренняя отделка и имущество пенсионерки.

Прокуратура обратилась в суд с иском к ГП «Калугаоблводоканал» с требованием возместить убытки. Иск был удовлетворен: с предприятия взыскано 76 тысяч рублей в пользу пострадавшей.

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