В Калуге жалуются на опасный спуск во дворе дома на улице Ленина

В пятницу, 11 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Здравствуйте. Вот так выглядит выход со двора дома 25 по улице Ленина в сторону Машзавода. Это же не лестница, а «остатки какой-то древней цивилизации». Летом страшно споткнуться, а зимой вообще только на пятой точке спускаться.

Мы обратились в городскую управу. Там объяснили, что этот спуск не является официальной лестницей, а был построен хозспособом. Жителям посоветовали обратиться в свою управляющую компанию, а затем в УЖКХ и УГХ.