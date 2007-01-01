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Общество

В Калуге жалуются на опасный спуск во дворе дома на улице Ленина

Дарья Джуманова
14.07, 12:49
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В пятницу, 11 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Здравствуйте. Вот так выглядит выход со двора дома 25 по улице Ленина в сторону Машзавода. Это же не лестница, а «остатки какой-то древней цивилизации». Летом страшно споткнуться, а зимой вообще только на пятой точке спускаться.

Мы обратились в городскую управу. Там объяснили, что этот спуск не является официальной лестницей, а был построен хозспособом. Жителям посоветовали обратиться в свою управляющую компанию, а затем в УЖКХ и УГХ.

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