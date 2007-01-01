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Калужская область укрепляет отношения со странами Африки!

14.07, 16:04
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В Калуге завершился визит делегации Чрезвычайных и Полномочных Послов 14 африканских государств. Программа делегации была насыщенной: встреча с Губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, посещение Калужской областной клинической больницы, бизнес –форум «Евразия – Африка 2025» и экскурсии на крупные промышленные предприятия региона.

Организатором «Бизнес-форума 2025» выступил региональный центр «Мой бизнес» и действующий на его базе Центр поддержки экспорта Калужской области в рамках работы по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

В бизнес-форуме приняли участие представители бизнес- сообщества региона, стран Европы, Азии и Африки – более 50 стран подключились онлайн. Со стороны Калужской области в Форуме приняли участие: заместитель Губернатора Владимир Потемкин, и.о. министра экономического развития и промышленности Анна Королева, министр здравоохранения Анна Чернова, заместитель министра культуры и туризма Полина Коченкова, генеральный директор Агентства развития бизнеса Николай Тубеншляк, президент региональной ТПП Виолетта Комиссарова.  На полях Форума обсудили: туристический и экспортный потенциал регионов, торговые возможности, перспективы медицинского туризма, особенности рынков Африки, Азии и Европы.

Представители крупных предприятий региона провели презентацию своей продукции для африканского рынка — учредитель ООО "Пандора Трейд" Андрей Петрунин представил инновационные автосигнализации, охранные комплексы и зарядные станции, разработанные и произведенные в нашем регионе.

 "Мне было приятно познакомить гостей с нашей продукцией — мы ею гордимся. Попробуем использовать возможность начать продавать ее в Африке", — поделился планами Андрей Петрунин.

Ведущий экспортер региона Юрий Сапрыгин (продукция ООО "Листон" представлена в 76 странах мира) видит положительное развитие партнерских отношений между калужским и африканским бизнесом:

 "Радует, что Африканский бизнес начинает переходить из федеральной повестки в региональную. Я считаю, что этот форум — огромное достижение Калужской области. 14 послов Африки в одном месте — это уровень МИДа России. Возможно, не все найдут себе сразу партнеров, но в любом случае это большой шаг помощи взаимодействия нашего бизнеса с Африкой".

Региональный Центр поддержки экспорта Калужской области имеет опыт сотрудничества с африканскими странами — ранее калужские предприниматели принимали участие в выставках и бизнес-миссиях в Алжире и Марокко. В ноябре запланирована реверсная бизнес-миссия из Эфиопии. Со всеми вопросами и предложениями по теме экспорта можно обращаться сюда info@kalugaexport.ru

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