Житель Подмосковья пытался незаконно увеличить земельные владения в Калужской области

Мужчина хотел обойти закон, скрыв информацию о своих земельных участках при оформлении аренды. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 14 июля.

В сентябре 2024 года он подал в администрацию Жуковского района заявление на получение в аренду без торгов 2 гектаров сельхозземель для ведения личного подсобного хозяйства. Однако он умолчал, что уже владеет участками той же категории общей площадью 9060 квадратных метров.

После оформления аренды общая площадь его земель составила 2,9 гектара, что превышает установленный законом лимит в 2 гектара.

Прокуратура обратилась в суд с требованием отменить договор аренды.