В Калужской области перекроют лазейки для «наливаек»
В понедельник, 14 июля, эту проблему прокомментировал губернатор Владислав Шапша.
Ранее в регионе ограничили деятельность таких точек общественного питания.
- Часть подобных заведений прекратили свою деятельность, например, на ул. Труда и Маршала Жукова в Калуге, - отметил Шапша. - Ряд объектов перепрофилирован. Задача – продолжать эту работу. В случае выявления фактов, когда региональный закон не выполняется или предпринимаются попытки найти лазейки, максимально оперативно действовать.