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Общество

В Калужской области перекроют лазейки для «наливаек»

Дмитрий Ивьев
14.07, 12:02
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В понедельник, 14 июля, эту проблему прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

Ранее в регионе ограничили деятельность таких точек общественного питания.

- Часть подобных заведений прекратили свою деятельность, например, на ул. Труда и Маршала Жукова в Калуге, - отметил Шапша. - Ряд объектов перепрофилирован. Задача – продолжать эту работу. В случае выявления фактов, когда региональный закон не выполняется или предпринимаются попытки найти лазейки, максимально оперативно действовать.

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