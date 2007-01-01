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Общество

Жители Правобережья жалуются на воду с запахом канализации

Дарья Джуманова
14.07, 11:20
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В понедельник, 14 июля, жители дома на улице Фомушина, 33, массово пожаловались губернатору на невыносимый запах канализации из водопроводных кранов. 

Люди сомневаются в безопасности такой воды и не знают, можно ли ее использовать.

- 13 июля произошла авария на магистральных объектах электроснабжения, в результате которой был остановлен Окский водозабор. После восстановления электроснабжения на станцию поступила вода с повышенным содержанием илистых и донных отложений, что временно изменило параметры воды - мутность и запах. Специалисты Водоканала скорректировали дозу реагентов, провели углевание фильтров и промывку сетей. Анализы проб показали, что вода соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, - ответили в региональном Минстрое.

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