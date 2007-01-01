Губернатор Калужской области отметил высокий интерес молодёжи к проекту «Дни Достоевского»

Творчество писателя, сохранение национальных традиций и русской культуры собрали тысячи людей, отметил глава региона Владислав Шапша в субботу, 12 июля.

С прошлого года в рамках проекта появилась новая инициатива — Международный студенческий лагерь в селе Губино. В этом году в нем приняли участие около 200 студентов.

Для участников подготовили насыщенную программу, позволяющую прочувствовать атмосферу возрождающегося села. Губино продолжает развиваться: в ближайшее время здесь планируется строительство православной гимназии.