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Общество

Владислав Шапша рассказал о культурном проекте «Дни Достоевского»

Дарья Джуманова
14.07, 10:18
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Дни Достоевского в Оптиной пустыни проводятся уже в четвёртый раз, — рассказал глава региона в пятницу, 11 июля.

Вместе с Епископом Можайским Иосифом, зампредом Госдумы Анной Юрьевной Кузнецовой, Сенатором РФ Анатолием Дмитриевичем Артамоновым он приветствовал участников и гостей.  

Губернатор подчеркнул, что в своих произведениях знаменитый писатель неоднократно затрагивал глубокие духовные и нравственные вопросы, которые по-прежнему остаются злободневными и помогают людям находить ответы на важнейшие жизненные вопросы.

«Число гостей из года в год растёт. Это доказывает, насколько и по сей день актуально творчество великого русского писателя. Гордимся, что оно связано и с нашим краем, — отметил Владислав Шапша.

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