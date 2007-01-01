Владислав Шапша рассказал о культурном проекте «Дни Достоевского»

Дни Достоевского в Оптиной пустыни проводятся уже в четвёртый раз, — рассказал глава региона в пятницу, 11 июля.

Вместе с Епископом Можайским Иосифом, зампредом Госдумы Анной Юрьевной Кузнецовой, Сенатором РФ Анатолием Дмитриевичем Артамоновым он приветствовал участников и гостей.

Губернатор подчеркнул, что в своих произведениях знаменитый писатель неоднократно затрагивал глубокие духовные и нравственные вопросы, которые по-прежнему остаются злободневными и помогают людям находить ответы на важнейшие жизненные вопросы.

«Число гостей из года в год растёт. Это доказывает, насколько и по сей день актуально творчество великого русского писателя. Гордимся, что оно связано и с нашим краем, — отметил Владислав Шапша.