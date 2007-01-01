В кривской школе под Боровском откроют класс военной подготовки

Во время личного приема многодетная мама передала просьбу родителей и учеников школы, рассказал глава местной администрации Николай Калиничев в пятницу, 11 июля.

Они обратились с предложением организовать специализированный кабинет для занятий военной подготовкой.

По мнению педагогов и школьников, такой класс позволит ученикам освоить обращение с автоматом Калашникова, управление дронами, а также развить навыки действий в экстремальных ситуациях.

- Обязательно поддержим просьбу кривчан, выделив финансирование на создание кабинета, - подчеркнул глава района.

Кроме того, в районе уже есть успешный опыт подобных классов. Например, в первой балабановской школе юнармейцы не только осваивают военно-прикладные дисциплины, но и находят друзей среди единомышленников из других регионов, обмениваясь с ними знаниями.