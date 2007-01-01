«Профразвитие» собирает молодых профессионалов Калужской области на карьерное мероприятие

С 8 по 10 августа в Нижнем Новгороде пройдет масштабная встреча начинающих специалистов и представителей ведущих компаний.

Летний форум станет площадкой для взаимодействия между работодателями, молодыми кадрами и экспертами проекта «Профразвитие», сообщает пресс-служба Правительства Калужской области 11 июля.

Мероприятие позволит участникам обсудить ожидания друг от друга, а также узнать о современных инструментах для быстрого трудоустройства и комфортной адаптации в коллективе. В программе — обсуждение корпоративного роста, развитие ключевых навыков, таких как инициативность, надежность и гибкость у молодых сотрудников.

Конференция открыта для жителей всех регионов России. Для участия нужно зарегистрироваться до 24 июля: заполнить анкету на сайте профразвивайся.рф, добавить самопрезентационное видео и дождаться подтверждения.

Организаторы берут на себя расходы на проживание и питание студентов в течение трех дней.