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Общество

«Профразвитие» собирает молодых профессионалов Калужской области на карьерное мероприятие

Дарья Джуманова
14.07, 09:37
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С 8 по 10 августа в Нижнем Новгороде пройдет масштабная встреча начинающих специалистов и представителей ведущих компаний.

Летний форум станет площадкой для взаимодействия между работодателями, молодыми кадрами и экспертами проекта «Профразвитие», сообщает пресс-служба Правительства Калужской области 11 июля.

Мероприятие позволит участникам обсудить ожидания друг от друга, а также узнать о современных инструментах для быстрого трудоустройства и комфортной адаптации в коллективе. В программе — обсуждение корпоративного роста, развитие ключевых навыков, таких как инициативность, надежность и гибкость у молодых сотрудников.

Конференция открыта для жителей всех регионов России. Для участия нужно зарегистрироваться до 24 июля: заполнить анкету на сайте профразвивайся.рф, добавить самопрезентационное видео и дождаться подтверждения.

Организаторы берут на себя расходы на проживание и питание студентов в течение трех дней.

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