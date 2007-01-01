В Калужской области СК проверит условия жизни многодетных семей

12 июля Следственный комитет России сообщил о начале проверки по обращению многодетных семей из Бабынинского района Калужской области.

Жалобы касаются условий проживания в поселке Воротынск, где семьям выделили земельные участки без необходимой инфраструктуры.

Еще в 2014 году многодетным семьям предоставили участки под строительство домов, однако до сих пор там отсутствуют нормальные дороги. Имеющиеся грунтовые дороги находятся в плачевном состоянии: они покрыты ямами и размываются во время дождей, что делает подъезд к домам практически невозможным.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю калужского управления Марку Харламову лично контролировать ход проверки. Все этапы расследования будут находиться под особым вниманием центрального аппарата ведомства.