В Калужской области продолжается реставрация памятника архитектуры в Авчурино
В Ферзиковском районе Калужской области проходят масштабные работы по реставрации усадьбы Авчурино.
Как сообщили 13 июля в региональном правительстве, особое внимание уделяется восстановлению «Готического дома» - архитектурной доминанты усадебного комплекса.
За прошедший год специалисты выполнили значительный объем работ: укрепили несущие конструкции, отреставрировали кровлю и фасады здания. Восстановлены утраченные декоративные элементы, установлены новые окна, соответствующие историческому стилю. В настоящее время реставраторы работают над интерьерами памятника архитектуры.