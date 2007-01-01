Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области продолжается реставрация памятника архитектуры в Авчурино
Общество

В Калужской области продолжается реставрация памятника архитектуры в Авчурино

В Ферзиковском районе Калужской области проходят масштабные работы по реставрации усадьбы Авчурино.
Ольга Володина
13.07, 13:28
0 260
Фото: Правительство Калужской области
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как сообщили 13 июля в региональном правительстве, особое внимание уделяется восстановлению «Готического дома» - архитектурной доминанты усадебного комплекса.

За прошедший год специалисты выполнили значительный объем работ: укрепили несущие конструкции, отреставрировали кровлю и фасады здания. Восстановлены утраченные декоративные элементы, установлены новые окна, соответствующие историческому стилю. В настоящее время реставраторы работают над интерьерами памятника архитектуры.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdnMlp5M0hHckhnV1VodW9idERJUGc9PSIsInZhbHVlIjoiRGZudkZCclJ6VU83b29lNXZsYkVBTHlXbWJVdy9nTTVUbUZSZGZHZER3QldpSUZwd1RHcUVmZEtpNDJPc3RpYjZ2cXpISHB5Q2F5akZ2M1JvZ0M3bDUvNFZuLzQvUTRjNUxHWnNJcUpqRmN4QndjUUJoOStTM1Bzc3F0VnpWbTZzV3VRQ1V6VytEejZzeXMxaHd0Wm9zZHlaL1pEQkxVREU4T3JrTXd6U1IyWXgwdHlncmQ5Y3lSYjVQMVNwTzUyUjFPdEZaWTJ2ZTI4Wkt4RDhUeVQ1UlNJMmU5TFIrend4RkJ6TkJ5NFVNQTR2aEdHRlpIUUY4bS8vT3ZPNWhlVG5nL0NNN3d0dmp3YTJDY0hZdnpNMVFFNWt3UHlrK253eFlYY29INUpQSmJna0pKdHU0bmxDVGZsM0RwUVhISUo1MkFFNTU4RDdYRzR0MEhHUkxWbDlxY01Famt5a3lzcXV1eTBOSW5qc2YzTnQrMFYvcWpCclBEQVgrK3l0RXJHd2U3emNoN0JaQUthTnVjY0Zpa3ZQVndqZTNKR1dBUnBtQ2VlYTEwZlRpMHB2MklnUnI3NlYybHhVaUhCc1NHSyIsIm1hYyI6IjNkZTIxNmViNGQ2N2UzMzhjMWQ5MWVjYWQ2YzFkMGE3YzQ3YjE1MGY2ZTQ2MWRlMzA4NzU5ZDJjMjU0YjIyOGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVzRzNrTVcrTmJCKzM5TEVRYmNNaFE9PSIsInZhbHVlIjoibVVrWUtoTmlmQUpkcEhpajFtWmZJUGVyd1pQZi81UGFpN2oyeGw1VC9hakM1SlhlNGxjYXVJbEFua09yUmVoVGp6UTZSTDN2UjEwWlBCbFp5RFJsTlZTcytvYk5GckcyNGE5SDNFN1UwY1RFcEQ1RFFySFpIbUx6UjFFOUV0bzFTZFdyYTBCUkt1VGhmM0tmT2ZnY1N6WVVnWkdVK0lPWTg4Q2k0MHV4S211WDg1WndHZnJQOXJoaVlqWEdTQ0ZRQUJwamYrQnk2ZTduZC9uMEtFQzdDTVgzaFIyczRlVWp0eVVkUWFGV0ROTTViUWk5UURWb2pGYWJ4TjM5ZVo0Q3owbktFUzNiWFpTRXhCbXFVSHQ1SGw1bDc2MUs0RlJJcHB1Mm1oMkNkL3hYTUFWYVVHSktNVjVybjQveGo1Tm5vcFJsODlGYW9xNEJlS1ZTT1dPV0NnbGJ3SmMyM2VaRG9MemNrME5xTXBGNUhnOWw0VytLaUx2VXJUZGZVMElPeG5wemtnOXdGSmpxdEJjUjE2NDVBQm14K1RUTzR0am1YRk1lRWFFU0hqZlZwaGJBRjQ2M1lZU0crdUFacWx5RzNhRXdRRzZRQVJWS3Mxd2NTaHhkdGdMdjZ3MDhoek1wZXRzSVFIZkF0S25UK2QwWmc1N1RBejBwTHRRSDhVZFp0bklVd2FWb0plYWhkKzVibDgrUnVEdkZLenhjVWF2NzQ5Zks4WnBTemZ3aEtVTEhqTU9YZGs2aHFjbVBIZHUrV3hiVVo3Z2lmRjRSb1dEQ3FJNGpOdXhwbWJZaFFOY1QvVktQa1ZtbVE5YldQcG1OdDc3NDA5RG00c1dicnAwdCIsIm1hYyI6ImI5ZDczNTRlYzI2N2Y0ODkyNTI1OGEwYWM1NzUzNzZjN2JjMjRhYmIxODAxNjBlZjYwNTE2ZWU0MWUwZTE0MDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+