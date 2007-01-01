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Общество

Коровы и лошади терроризируют калужские микрорайоны

12 июля, в субботу под постом губернатора Владислава Шапши в соцсетях жительница Калуги обратилась за помощью, описав постоянные неудобства в районе Кубяка.
Ольга Володина
13.07, 09:29
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- Уважаемые власти города! Сделайте что-нибудь уже! Микрорайон 30. Лошади и коровы уже замучили совсем! Гадят везде, портят клумбы, нет места и безопасности для детей и взрослых тоже! Когда закончится этот беспредел?

Городская управа ответила, что регулярно проводит встречи с жителями деревни Тимошево, с участием представителей полиции, и разъясняет недопустимость бесконтрольного выгула животных. Нарушителей привлекают к ответственности, если удается установить их владельцев. Однако, по словам женщины, ситуация не меняется — животные продолжают свободно бродить по улицам. Она предложила организовать рейды, отлавливать скот и либо штрафовать хозяев, либо выделить для выпаса специальные территории.

- Мы живём в городской среде. Благоустраиваем свои придомовые территории, а вы бездействием своим позволяете ухудшать это все и заставляете жить людей фактически в условиях хлева, - добавила горожанка.

Проблема длится годами, но калужские власти так и не нашли эффективного решения.

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