В Калужской области нашли древние артефакты эпохи Ивана Грозного

В Калужской области завершились археологические раскопки, где нашли серебряные монеты времен Ивана Грозного.

Фото: Авторский канал министра внутренней политики Калужской области Олега Калугина

Об этом рассказал министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин в пятницу, 11 июля.

Работы проводились на территории двух городищ — «Старого» и «Нового» — около города Перемышль. Исследования показали, что «Старое» городище оказалось моложе, чем предполагали ученые: самые ранние находки датируются XV веком.

Особый интерес вызвало «Новое» городище, где культурный слой сохранился в отличном состоянии. Раскопки организованы при поддержке НП «Калужское Завершье» и волонтерского клуба «Археолог». Параллельно завершился 31-й сезон Любутской экспедиции, который принес не только ценные артефакты, но и подтвердил некоторые научные гипотезы.

Эти находки позволят лучше понять быт древних поселений. Археологи надеются, что дальнейшие исследования откроют новые страницы прошлого Калужской земли.