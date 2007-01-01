Афиша Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Губино Калужской области открылись четвёртые «Дни Достоевского»
Общество

В Губино Калужской области открылись четвёртые «Дни Достоевского»

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в селе Губино Козельского района в четвёртый раз проходит духовно-просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной Пустыни».
Михаил Тырин
12.07, 17:48
0 346
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Его главная цель — через наследие великого русского писателя и духовные традиции Оптиной пустыни осмыслить вечные темы любви к Родине, веры и нравственных идеалов.

В этом году мероприятия проходятс 11 по 13 июля на нескольких площадках: в самой Оптиной пустыни, селе Губино, Козельском культурно-досуговом центре и на живописной набережной реки Другуски. Гостей ждут концерты известных артистов, творческие встречи, литературные гостиные, ярмарки, мастер-классы и кинопоказы.

Проект объединяет всех, кто ценит русскую культуру, стремится к духовному поиску и хочет глубже понять идеи Достоевского в контексте православной традиции.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJvVGhDLzNqblYzTnBqM1diNWU1QkE9PSIsInZhbHVlIjoiKzJqdXlpbmZGd0xZUEMzOTZFWXVSZUFKam1NOEFKYUR3RHB5SWlZR2RJZW1oRXZwOWQvZVR6bmtJTk1RelV0TXZEcjVXRjdZZ3FhN1FFQVQwRVFWRXptYkhaVFpEVXVlUDkyR2FpSUdaTG9kV0h6eG9JYkI0QW13cXY0eXNxUWFwZkNpUE43ZDZvUThIMy9kTUZtUEpOc2JFZ1lwcEtJWEtMWWg2OTFFcUFrbjJBRGVhcTlsZW9xb2dZUmc1UTA4TEtabGM1L2dzaENRNW5ZL2tTanllNjRuczFubnZTRTRqY2s1QVdGcUY4UVJkdTVGVXVQbGM1U1dUN0EwZ2tVeVl3RjVnUXdjbDB6L1ZBU1ZGR2hmcTYwWHUvRUxzZ09KdmVhVjdEbjJ5MFNZNnY1ZVM2S3U3c3JoRC8vZUNQZWc2ZXZmejRodStNdFdaNGpBRXlzdzNMNU40ZTRkS1JxRHYxNEZlU1JvWXV1L2pMbHFGVnFNaEc4dGkwbW1Pem5qRE5JNDdiOXljOElQOWwrT3hmdzlSUVZYb01jd1hPQjlUT1N6RHUxQmxvc0Z6c0t0Y1NJZVh0NXR0dFJESmNrbSIsIm1hYyI6ImI4NjcwMjI2YTU4YzI0ZTZjOGEzMGVkYzVkMzU1ZTQxZmZkNDk2ZDY2ZDFlZDdiZmY4NGMxZGJiNWIwOGY2NTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJKclhGa2R5MkhCUy94NEdoOVl5QWc9PSIsInZhbHVlIjoiMXgvT1c4SDl0ZEtvbjhpYTI5S0F1ajlxTkNJNTI0dGRjOGVyTDlZZ3h1ZkxhcWx4MklEZkF4U0F2WHJOUmx5RjNnQWx6dVJGVmZyM0VrRzQ2U0l3QkNzUlViNDNpeXpOOVVHSjRrWDM4S2lKYkFaUE9aU1FwWFB4MXdWM0k1T3dQcVRycXljTkg3R251UmliQUxUaVZDVDRiTjRuVElkNm1YR3F3TURacWZZa1M2NUNrMms3QlNFUnF1RmViemF3Z1drd1A3WE9tQXFyZnJEd2xnZXdvazRRSkJ5bjY3MGxtc1lKbDB6OUVaaWVBWHJGL202YysySURoazNhVE92TTF2UmFSY2FFNjdvWG5vWGx3QUg2enIvZ20wRnpoNjdoeTlUSjRxK1NGdFZyUko5QmpjV20rVVRQa29PbkNwQnU0Wng2R244RTIza2xLcERacGpvL3dsaGJWNFpXWkVwZ092Y1dZVUg1SWRTSTVLVkdybVB6L2hzRVJ0cnQyYkpJNm8veGhVdmc4NlliOVhIczhBTFNUQ2NROTJrU25TRVJ6cWkwL3prcHhOeVNYQ2RGVzBGMWFjc2xuUUV5akFjT2t0T0lOOVFhZ0N5Z0NBdit1enhjdXg2Yit1dTVpVGloRXRPa292ME1Jb2pNU010Zis2WDVaM2YyUy85MFZtSU90STdvSmNESGN2ckZxVkhRSHZDdFhwdU00Vyt5Q0lzcVZvU09wUkxvNUlzMlZSWUIxaHJiS0V4TTcyT3pDcGhrbTAyY20vcUQ5QUpFdTg0VU5KdmJzWUpHUkZDdFY4SFlJci92M2FXaTFTVjJHMitra3VpcnNPbWtWYUExT1JEUyIsIm1hYyI6ImRjYzk5MWVjNGRlZTcwNWQxODY2ODA4MDk5YjM4MmMxMmMwNWVmMTI1OWIxODA3YWRmZWM5NzRiNDczY2Y1MDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+