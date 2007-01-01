В Губино Калужской области открылись четвёртые «Дни Достоевского»

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в селе Губино Козельского района в четвёртый раз проходит духовно-просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной Пустыни».

Его главная цель — через наследие великого русского писателя и духовные традиции Оптиной пустыни осмыслить вечные темы любви к Родине, веры и нравственных идеалов.

В этом году мероприятия проходятс 11 по 13 июля на нескольких площадках: в самой Оптиной пустыни, селе Губино, Козельском культурно-досуговом центре и на живописной набережной реки Другуски. Гостей ждут концерты известных артистов, творческие встречи, литературные гостиные, ярмарки, мастер-классы и кинопоказы.

Проект объединяет всех, кто ценит русскую культуру, стремится к духовному поиску и хочет глубже понять идеи Достоевского в контексте православной традиции.