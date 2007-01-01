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Общество

В Обнинске на Морозовской даче начал работу традиционный пленэр-фестиваль

В этом году мероприятие проходит уже в девятый раз и продлится до 19 июля. Участие в творческом проекте открыто как для профессиональных художников, так и для любителей из Обнинска и других городов
Михаил Тырин
12.07, 13:53
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Ежедневно с 10 утра до 6 вечера участники могут работать над своими произведениями в свободном графике, чтобы затем представить их на итоговый конкурс. Жюри определит лучшие работы в нескольких номинациях, включая архитектурный пейзаж, парковые композиции с розарием, натюрморт, портрет и художественную фотографию. Победители фестиваля будут награждены памятными дипломами.

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