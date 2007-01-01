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СК России взял на контроль ситуацию с аварийным домом в Калуге

11 июля Информационный центр СК России сообщил, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту нарушений прав жильцов аварийного дома на улице Московской в Калуге.
Ольга Володина
11.07, 16:51
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Здание 1900 года постройки, признанное аварийным еще в 2017 году, находится в катастрофическом состоянии: разрушаются несущие конструкции, отсутствуют коммуникации, а жители вынуждены ютиться у родственников из-за угрозы обрушения.

Руководителю следственного управления по Калужской области Марку Харламову поручено представить отчет о ходе процессуальной проверки. Многочисленные обращения жителей в различные инстанции ранее не дали результатов, а сроки расселения постоянно переносятся.

Ситуация взята на особый контроль центральным аппаратом Следственного комитета. Проверка должна установить причины многолетнего бездействия ответственных лиц и факты возможных правонарушений.

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