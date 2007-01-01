Калужские теплосети перекроют участок дороги для ремонта труб

В Калуге вечером 15 июля введут временные ограничения движения транспорта.

Как сообщает МУП «Калугатеплосеть», это связано с аварийно-восстановительными работами на трубопроводе тепловой сети и горячего водоснабжения.

Ограничения коснутся участка улицы Чичерина в районе дома №21. Перекрытие будет действовать с 21:00 15 июля до 7:00 16 июля. В этот период водителям рекомендуется заранее продумывать альтернативные маршруты движения.

Коммунальные службы заверяют, что постараются выполнить все работы в указанные сроки, чтобы минимизировать неудобства для горожан. После завершения ремонта движение транспорта будет полностью восстановлено.