В Обнинске обсудили размещение пунктов оплаты проезда на трассе М-3
Об этом в пятницу, 11 июля, рассказал глава местной администрации Вячеслав Лежнин в ходе рабочего совещания.
Одной из главных тем стало расположение платных терминалов на обновлённой трассе. Согласно планам, новый пункт взимания платы будет организован на границе Калужской и Московской областей. Ещё один терминал уже функционирует на 137-м километре шоссе в районе Малоярославца.
«Устанавливать дополнительные пункты на Киевском шоссе не планируется», — отметил Вячеслав Лежнин.