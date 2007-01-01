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Общество

В Обнинске обсудили размещение пунктов оплаты проезда на трассе М-3

Дарья Джуманова
11.07, 12:57
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Об этом в пятницу, 11 июля, рассказал глава местной администрации Вячеслав Лежнин в ходе рабочего совещания.

Одной из главных тем стало расположение платных терминалов на обновлённой трассе. Согласно планам, новый пункт взимания платы будет организован на границе Калужской и Московской областей. Ещё один терминал уже функционирует на 137-м километре шоссе в районе Малоярославца.

«Устанавливать дополнительные пункты на Киевском шоссе не планируется», — отметил Вячеслав Лежнин.

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