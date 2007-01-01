Доктор перегрелся: у космонавтиков поднялась температура

Мы узнали, когда спадёт жара.

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В Калуге всю неделю пекло.

Врачи предупреждают: выходить на улицу в послеобеденные часы опасно для здоровья. Риск теплового удара высок, а укрыться от солнца почти негде — лишь в скверах можно найти спасительную тень.

От палящего солнца страдают и люди, которые стараются идти по тенистым сторонам улиц, и животные: собаки тяжело дышат, высунув языки.

И даже городские скульптуры накаляются так, что к ним невозможно прикоснуться.

11 июля мы ппрошли по городу с термометром и измерили температуру бронзовых космонавтиков, которые в такую жару, кажется, мечтают о прохладе.

Зимой калужане спасали их от мороза, обмотав вязанными шарфиками, а сейчас пора установить им зонтики или выдать солнцезащитный крем.

В сквере Медсестер, где стоит космонавтик-Доктор, воздух накален. Температура у дока поднялась до 34 °C и вот-вот от перегрева начнется бронзовая лихорадка. Единственная терапия – дождь.

А у космонавтика-офтальмолога в парке глаза на лоб полезли от жары. Здесь +35°C. Это и без очков видно.

Более комфортное местов парке у космонавтика - выпускницы Саши: тенек и киоск с мороженым рядом. Но это только моральная поддержака градусник все равно упорно показывает +35°C.

В сквере Карпова стоит космонавтик Тая и держит в руках цветы, но они уже готовы завять от +32,5°C в тени. Сама Тая мечтает снять скафандр, но дресс-код не позволяет – придется терпеть и потеть.

Возле загса у Влюблённых космонавтиков поднялась температура до +31°C. Но от любви они даже ее не заметили.

В Гостиных рядах у космонавтика, прокладывающего Интернет, оборудование. отчаянно пытается победить жару в +35°C, но у техники свое мнение на этот счет.

Возле театра космонавтик Театрал или Мистер Икс сидит под солнцем, температура у него +33°C. Но он, как истинный артист, страдает красиво.

Больше всего повезло космонавтику Пал Палычу: он не парится и забрался в фонтан. Там тенек, плюс вода его охлаждает. И весело: дети плескаются. Здесь самое комфортное место: всего +29 °C. Остальные космонавтики тихо завидуют ему.

Для космонавтиков-тестоедов на ул. Пушкина мы применили электронный градусник, который выдал +34,4°C в тени. От такой жары у них даже аппетит пропал и они отказываются от сладкого!

А космонавтик -дорожник на «Шарике» обнаружил, что асфальт в его руках расплавился, и теперь он пытается закатать его обратно. Здесь +33°C.

Сегодня по прогнозу гидрометцентра – самый жаркий день недели. И космонавтики ждут поливальную машину, чтобы плеснула на них водой, иначе к вечеру и они расплавятся.

Когда спадёт жара

- Пока температура превышает климатическую норму на 7–8 градусов, причём даже ночью столбики термометров показывают +19…+20 °C, — рассказывает метеоролог Татьяна Инкина.

— Такие условия переносятся тяжело. Ночью, когда температура не опускается ниже +20 °C, организм, перегретый за день, не успевает отдохнуть.

В течение недели, в неустойчивой воздушной массе, местами выпадали ливневые дожди разной интенсивности, прогремели грозы.

Меньше всего осадков досталось Калуге и востоку области. В такой синоптической ситуации дождь не улучшает нашего самочувствия.

Повышается влажность воздуха, начинается быстрое испарение влаги и уменьшается количество кислорода в воздухе.

Метеочувствительные калужане заметили, что 10 июля, при такой же жаркой погоде, как накануне, дышалось немного легче.

Причина в том, что юго-западный ветер сменился на более сухой юго-западный. К неблагоприятным метеоусловиям присоединился высокий индекс ультрафиолета.

Важно понимать, что восприятие погоды зависит не только от температуры, а от комплекса метеоусловий: направления и скорости ветра, влажности и других факторов.

Нам повезло, что мы находимся не в центре антициклона, а на его окраине, где ветер дует по периферии и немного смягчает жару.

Жаркую погоду формирует, антициклон, который созрел над Средней Волгой. Калужская область находится на его западной периферии.

И по этой западной периферии к нам смещается жаркий воздух Иранского нагорья. Пока максимумы достигают +32…+33 °C.

В четверг, 10 июля, максимальная температура в Калуге повысилась до 32,7°C. Это значение точь – в – точь совпало с рекордным показателем этого дня в 1996 года. В итоге нового рекорда не состоялось.

Рекорд 11 июля: +33,8 °C. Удастся ли сегодняшней температуре воздуха повторить историческое значения — посмотрим.

Пока ситуация не идёт ни в какое сравнение с аномальной жарой 2010 года, когда над регионом долгое время стоял блокирующий антициклон.

Тогда рекорды начались только с 17 июля. Сейчас подобный блокирующий антициклон наблюдается в Западной Европе, у нас же ситуация не столь катастрофична.

По прогнозу Гидрометцентра России небольшое понижение температурного фона произойдет в понедельник, 14 июля.

За временем прохождения фронтальных разделов и интенсивности метеоявлений в их зоне нужно следить по краткосрочным сведениям.