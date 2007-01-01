Партия «Новые люди» выдвинула 210 кандидатов на выборы в Калужской области

Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов на выборы в Калужской области. В этом году в регионе идёт масштабная предвыборная кампания — выборы депутатов в Законодательное собрание, в Городской совет Калуги, Обнинска и ряда других муниципалитетов.

Само выдвижение происходило в необычном формате: было много интерактивных локаций на тему развития Калужской области. Участники могли посмотреть выставку «Калуга будущего», созданную искусственным интеллектом, и добавить свои идеи на большой баннер с картой региона.

«Мы идём на выборы в Калужской области одной большой командой. Среди наших кандидатов есть люди самых разных профессий: учителя, профессора, общественники, врачи, предприниматели, волонтёры, поисковики и многие другие. Это люди, которые уже делают наш регион лучше. Мы идём на выборы с программой новых решений для Калужской области — поддержка многодетных, врачей, модернизация ЖКХ, создание новых рабочих мест, развитие транспортной и дорожной инфраструктуры», — отмечает депутат Законодательного собрания и руководитель реготделения партии «Новые люди» Дмитрий Артамонов.

Всего на выборы всех уровней «Новые люди» выдвинули 210 кандидатов.

«Мы должны показать, что политика может быть открытой, современной и направленной на решение проблем людей», — сказала помощница депутата Государственной Думы от фракции «Новые люди» Амира Хамитова Анастасия Бурляй.

В Калужской области выборы пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года.