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Новость дня Общество

Фотограф Ольга Галицкая рассказала в Калуге про путешествие в Монголию, съемки на пленку и отключение логики

Почему фотография должна быть живой, а не идеальной.
Татьяна Светлова
13.07, 19:00
0 391
Фото автора.
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На Всероссийском фестивале «Молодая фотография 2025», прошла творческая встреча «Мне снилось солнце» с фотохудожником Ольгой Галицкой.   

Ольга родилась в Мурманске, а сейчас живет в Москве. Фотографией увлекается с детства, а профессионально снимает с 2014 года. Уже 7 лет ее основной инструмент - пленочная фотография.

"Плёнка меня замедляет"

- «Мне снилось солнце» это ещё и название моего фотопроекта: небольшая серия -  7 фото, но она очень хорошо характеризует меня как  как автора, - говорит Ольга.

-  Эта серия о чем-то очень близком, но все равно непонятным до конца. Очень личный взгляд, субъективный, авторский. Ведь один и тот же сон может сниться одновременно нескольким людям.

И в тоже время каждый может видеть сон в одиночку. Ведь один и тот же сон может сниться разным людям одновременно, а может быть увиденным кем-то в одиночестве.

Я никогда не снимаю заготовки и ничего не планирую заранее — мои работы просто рассказывают о течении жизни.

Много снимаю пленкой и в процессе  работы замедляюсь. Я немножко другая, чем работая с цифрой, больше себя отдаешь и становишься очень внимательной к деталям.

Потому что пустяков не бывает, если ты внимательно посмотришь, поймешь: то, что ты казалось пустяком – важная деталь.

Кадры у Ольги рождаются случайно, она лишь наблюдает за жизнью и вовремя успевает нажать на спуск фотоаппарата.
Кадры у Ольги рождаются случайно, она лишь наблюдает за жизнью и вовремя успевает нажать на спуск фотоаппарата.

Не снимаю просто экзотику

- Я - из Мурманска, поэтому привыкла много путешествовать. Все, кто живёт за Полярным кругом, часто выбираются куда-то.

Мы путешествуем на машине всей семьёй —  четверо детей, плюс собака, поэтому это всегда бурная история. Были в разных городах и странах. каждый выезд превращается в настоящее приключение.

Объездили много городов и стран, поэтому в моём архиве есть кадры и с моря, и из далёкой пустыни Гоби.

Мне всегда интересно не состояние тюленя, а что-то открывать для себя.

Любим исследовать Россию — были в Архангельской области, Иркутске, Красноярске, Нижнем Тагиле (кстати, очень неожиданно интересный город с огромным заводом).

Добирались до Алтая, много раз отдыхали в Крыму, поездили и по Кавказу.

Поездки это не только новые впечатления, но и интересные кадры.
Поездки это не только новые впечатления, но и интересные кадры.

В прошлом году доехали до Монголии, по пути гадая, что нас там ждёт.

Попали в местный кемпинг, где нас угостили традиционным супом и странным солёным чаем. Такие поездки меняют тебя — начинаешь иначе смотреть на вещи.

Видишь кочевников, живущих в юртах, и понимаешь их образ жизни, осознаёшь, зачем сам сюда приехал и что хотел увидеть. Монголы совсем не похожи на китайцев (мы были в Китае год назад) — у них совершенно иное мировоззрение.

Они будто застыли во времени, сохраняя древние традиции, им не нужно ничего лишнего.

Они почти не говорят на других языках, хотя некоторые знали русский, а с остальными мы объяснялись через переводчик в телефоне.

Монгольский язык очень необычный — с щелкающими, цокающими звуками, будто стрекочут кузнечики. Я несколько дней пыталась выучить слово «спасибо» — до сих пор плохо получается.

Мне не слишком нравится снимать просто экзотику в стиле тревел-фото. Важнее запечатлеть, как ты сам воспринимаешь эту необычную реальность, как ты пропустил её через себя. И это здорово.

Ты все время сталкиваешься с тем, что все будет так и через мгновение все будет не так. Этот момент очень важен, но он неуловимый и очень быстро уходит.

Я всегда снимаю свой взгляд на обстоятельства, как я себя там нашла, в чем я стала другой в этой атмосфере, в этой обстановке.

Например, в Монголии, сидя в юрте за ужином, мы смеялись, что теперь и правда похожи на монголов. Мы немножко изменились в этой культуре, но себя, конечно, не потеряли.

Этот кадр Ольга считает одним из самых сильных.
Этот кадр Ольга считает одним из самых сильных.

Без логики

- Фотографию можно сравнить с путешествием. Когда ты готовишься к поездке, собираешь вещи, все равно не знаешь, что там будет, что с тобой случится, что ты обретешь, как изменишься.

В фотографии тоже самое  - ты находишься в состоянии полусна, полунеожиданности.

Мне нравится иногда брать сложные, неудобные мыльницы и неудобный свет, чтобы почувствовать себя в неудобных обстоятельствах, но это не вызов, а самоирония.

Мои снимки — словно кусочки мозаики, из которых складывается жизнь. Через них я пытаюсь разглядеть что-то важное — и в мире, и в себе.

Много снимаю людей. Это совершенно разные люди: художник, иллюстратор, поэт, актер, писатель.

Я не снимаю людей, как пейзаж. Мне интересно узнать про что-то про них, с ним пообщаться, попробовать какие-то ниточки протянуть, чтобы показать личность.

Это моя попытка посмотреть на человека, попытаться его разгадать, но это все равно мой взгляд.

Я сталкивалась с тем, что один и тот же человек у разных фотографов выглядит совершенно иначе — и в этом есть особая магия.

Многие кадры рождаются неожиданно. Случайный звонок друга, и вот мы уже мы сидим в кафе, он говорит: «Давно не фотографировались, давай сделаем что-нибудь!» — и мы ищем удачный ракурс.

Или приехали с семьей к друзьям, а там - одуванчики, и получились совершенно случайные кадры, а в Дагестане по камням лазили, и я это сняла.

Снимаю интуитивно, отключая логику, иначе фотография становится холодной, бездушной, а в ней всегда должно быть место чуду.

Вот, мои дети во время карантина носятся по комнате, и вдруг у них возникает мешанина, которая становится снимком.

Или девочка, спрятавшаяся за шторой, — мгновение, которое нельзя было предугадать. Именно такие непредсказуемые кадры для меня самые ценные.

Включаются в игру

- Проекты я почти никогда не снимаю. Но фотографии сами складываются в серии.

Например, серия «Трое» — история о моих младших сыновьях. Девять лет я наблюдаю за этими двумя светловолосыми мальчишками, вожу их везде.

А они задают мне неожиданные вопросы. «А что было бы, если бы не было ананасов?» Я даже не знала, что ответить.

Или: «Почему пингвины не доплывут до нас?» Наверное, просто не хотят.

Однажды Коля сказал:

- Мне не очень нравится моё имя. - А какое бы тебе понравилось? -Ну… например, Наполеон. Мы рассмеялись:

-Тогда будешь Наколеоном.

Они никогда не отказываются от съемки — наоборот, включаются в игру с радостью.

Вот Коля вырос из своей виолончели — старой, потертой, покоцанной. А меня всегда интересовала музыка, но как снять её? Не просто же клавиши пианино. Происходит долгий процесс осмысления, рефлексии.

Я смотрела на виолончель и думала: сколько учеников на ней играли, сколько историй она хранит, надо сфотографировать.

И Коля загорелся идеей: помогал выставлять свет, искать фон. Мы сняли её на плёнку. Это совместное творчество очень вдохновляет меня, придает сил.

Ольга часто фотографирует своих младших сыновей
Ольга часто фотографирует своих младших сыновей

Любопытные люди

- Я не удаляю кадры, но отбираю жёстко. Иногда ты снимаешь в эмоциональном накале, а потом оказывается, что получилось не так, как ты видел. А что-то сразу получается.

И мы, фотографы – любопытные люди, нам нравится открывать мир. А наш инструмент – фотография.

Но важно все время куда-то стремиться, нельзя останавливаться.

Это как готовить каждый день одно и то же блюдо, даже если оно у тебя хорошо получается. Иногда я так делаю в жизни — но в фотографии никогда.

Многим понравилось фото Ольги, где лопатки, как крылья ангела.
Многим понравилось фото Ольги, где лопатки, как крылья ангела.
После творческой встречи - фото с друзьями,а потом - экскурсия по Калуге.
После творческой встречи - фото с друзьями,а потом - экскурсия по Калуге.

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