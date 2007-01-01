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Общество

Калуга принимает большую делегацию африканских послов

Дарья Джуманова
11.07, 12:35
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Об этом губернатор Владислав Шапша сообщил в пятницу, 11 июля.

- Африканская жара в Калуге для наших сегодняшних гостей – родная стихия, - написал он в соцсетях.

Делегация прибыла из 14 стран, включая Анголу, Кению, Мозамбик, Уганду, Эфиопию, ЮАР и другие.

Программа у гостей насыщенная. Первым делом они возложили цветы к могиле Неизвестного солдата на площади Победы — это святое место для калужан.

Африканцев познакомят с нашим регионом, расскажут о его экономическом, промышленном и научном потенциале. Цель — наладить новые деловые связи и укрепить дружеские отношения.

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