Многоквартирный дом в Шопино утопает в фекалиях

В пятницу, 4 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Шопино, ул. Центральная, дом 9. Который год проблема с канализацией, фекалии уже начинают пробиваться в подъезде. Скоро начнет выходить на улицу. Водоканал приезжает, ругается, говорит, что всё у нас в порядке, зачем нас вызывали. Управляющая компания тоже отмахиваются, говорят, это не наша проблема, звоните туда. И каждый посылает по цепочке туда-сюда. Никто ни за что не отвечает.

Мы направили запрос в городскую управу, и в пятницу, 11 июля, получили ответ.

Специалисты выяснили, что проблема в неисправной дренажной системе. Из-за этого вода не отводится от домов и скапливается на территории. По Жилищному кодексу РФ ответственность за содержание дренажной системы несёт управляющая компания. Водоканал со своей стороны устраняет засоры, промывает канализацию и чистит колодцы.Чтобы решить проблему, нужно повторно обратиться в УК и УЖКХ.