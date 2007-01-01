Судебная тяжба завершена: «Промцеолит» проиграл иск к экс-партнеру

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7 июля 2025 года 19-й Арбитражный апелляционный суд Воронежа поставил точку в многолетнем споре между ОАО «Промцеолит» и компанией ООО «Цеотрейдресурс» (ЦТР). Суд подтвердил решение первой инстанции, признав, что агент не причинил убытков, а их сотрудничество было выгодным для обеих сторон.

В 2021 году, после прихода нового московского собственника, «Промцеолит» прекратил сотрудничество с ЦТР и начал против компании давление: публичные обвинения, встречные иски и уголовные дела. В 2023 году ООО «Цеотрейдресурс» взыскало с завода 90 млн рублей долга, но «Промцеолит» подал апелляции. Они были отклонены, что подтвердила кассация (дело № А48-4022/2024). Теперь же предприятием проиграно и другое дело (№ А48-10063/2021).

За три года разбирательств Арбитражный суд Орловской области (судья А. Г. Кудряшова) тщательно изучил материалы: провел несколько экспертиз, проанализировал документы и пришел к выводу – претензии «Промцеолита» не подтвердились. 7 июля апелляционный суд окончательно поддержал это решение.

Несмотря на решения судов, руководство «Промцеолита» (бывший директор Сергей Корнев и нынешний Павел Тарасов) вместо выплаты долга выводило активы. Часть средств перечислялась на счета аффилированных лиц. Теперь предприятие ссылается на «социальную значимость» в Хотынецком районе, хотя раньше этот аргумент не использовало.

Решение вступило в законную силу, но остается вопрос: как «Промцеолит» рассчитается с долгами, если активы уже выведены? Не исключено, что следующий шаг – судебные иски к руководству за сомнительные операции.

Это дело – очередной пример того, как агрессивные судебные стратегии и давление через СМИ могут ударить по самим инициаторам.