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Общество

Калужские ветеринары привили 218 тысяч животных за полгода

В Калужской области подвели итоги полугодовой работы по вакцинации животных.
Ольга Володина
11.07, 11:47
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Как сообщил 11 июля, в пятницу областной комитет ветеринарии, за шесть месяцев этого года прививки получили более 218 тысяч животных. Среди них 163 тысячи сельскохозяйственных и 55 тысяч домашних питомцев.

Несмотря на то, что регион остается территорией с потенциальной угрозой бешенства, системная работа ветеринаров позволяет держать ситуацию под контролем. В 2025 году случаев заболевания пока не зафиксировано, тогда как в прошлом году их было два.

Профилактические мероприятия продолжаются — специалисты делают акцент на вакцинации как основном способе защиты животных и людей от опасного вируса. Такой подход уже доказал свою эффективность в предотвращении вспышек заболевания.

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