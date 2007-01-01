Афиша Обнинск
+28...+29 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Спас-Деменском районе борются с недобросовестными работодателями
Общество

В Спас-Деменском районе борются с недобросовестными работодателями

Дарья Джуманова
11.07, 11:40
0 208
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Двое предпринимателей решили схитрить и не оформлять сотрудников официально. Об этом рассказали в прокуратуре Калужской области в пятницу, 11 июля.

Владельцы пунктов выдачи заказов интернет-магазинов держали в серой зоне четверых работников – без трудовых договоров и гарантий.

Но такая «экономия» вышла боком: прокуратура провела проверку и заставила бизнесменов исправить нарушения. Теперь все работники получили положенные по закону договоры.

А вот самим предпринимателям их хитрость обошлась в копеечку: суд оштрафовал каждого на 5 тысяч рублей по статье за уклонение от оформления трудовых отношений.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikg1VFFUbW52SW1kSzlEbXltV2xiNkE9PSIsInZhbHVlIjoiQlVGWlA5ekczTVE2Z2R1L2YyaE9zbmVYZGZDQlpQK2tWV3dBbjMvTXNqY1N5aUpjUGsvbnFQMDZadnJvVjBHY1JBOG9iUlRXMk0rTUtjMVlxYVJPajN4b3FzVXhQbWpYUUpJR2hnYnJSZnQwV1hKbmVXWHBOenNHUnRjbGhoYUpVTzFySDJKQWw1RFh5dE9zOGlrL0ZDazhubXJncU5qOVNVWXNaTjVoSXh2L3FsdUZneWcxN0pmWjhaenZ5ZEpOVGdYSXlEUlUwS05ncmhBa21ZeXlRaStjbDFTakRnYnNRU3QzN015bE0rZVhnc29EMjVoNlowbTI4S0tCNmlFajRjT1BqV3pGaWZFSFhEVzBHQkpFOFhQV3ZiWGNkbnU2SHdzVXNCbDlRYUJ2UGZsUXJxOElEbDBwSUFUNUtzVmpYV2s4UlBmelFPZjc3TDZKdUs0dGVLUHc2NHA0RW9TRVorMjVwODFuaDBxcHFmSk9GQk9EMXNpUFR6T0FkaExsNGNVTE9LSmZzaEhrUXh0UlZQbzhKVjNSemZjbjl4S2xMN0xhS0NzZVZmQVJITnpOYVNybGZWSHBKeDZrRm0yeiIsIm1hYyI6ImE3NjAyM2U0NzFkNmJjMDhkNTdlN2ZiMWEyMTFlZGE0MDc0Njc1ZGE1NWZlOGUwODcwNTJhYzRjNjNmM2RiZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJPS2FHYSt6eEoxMWRyL2xYVlpQdlE9PSIsInZhbHVlIjoiRi9LSzJCL0RmUWFnV2g1V28xaVJzWWZoMGtkNStGblJRNXBIMExJWDF3c2Z6TXR1MVRwbVdwOUJMdGhyamRTaUQ1UW5lME0vL3gyNnB3MUtYSmZVVkFDaHVUMElCUkRKZ0VZd3l6eU9yZ1pwWEZWOUtxMFFnM0VSWEVIbEhHa1NuR3NoNmhjcHhKVjcybWYrSDFZalorVExKRnZFUDM0aDlQY3lIRDhVY0dBSVVSNTdwVnhldytHYU5oUC9aemFyaS9MSmw1N0V2bUdmUk9saGxkR09JZG5xL1JhWDdsSlZ1TklLd2FQVXZkT045U0lISTcwQlBBYUg4dzZ3Nk05ZVFVRUNRNnU0QVA3SW4zSENKaVVROHRMTnJxSEtSWVlkbGlWVm5NYnJQRys5ZmVWY3JSRFc4MllmU0NFWnFpeWFKUVB5TkhUT1o2aW1GazNHWXdaRlJMQ1YvSHZ1WFZVc1BxcXdhTStTYTdUakxOOWpuT1lNT2NCbmdicnl1SnRlbFg4ejVDVjh0RWVQMzkvbnBJZkpia1p0WmM2L0lucHhzOHM1ckJpUTRhY2RXbXpYbGoyYXRDNDVEMEI2RVpHTkZuNTRoUXNKMEdPVTYyVnpYM3J6QUFjUTIwL0xvVHJBcGlCTHBhUzFBWnVxLyt0RnREYk4yQU0xNlk5MUowTHcxTzE5YWR0bVhibGUzWExkL0JLQlVrdm9XRmR1aXhpWGtOcndxUmdvOU9DMDZpTmFPeXdNbmhTd2tMdWpGZ1VNUmF6YmVkZWlZVHJtMGhpREREbEtkeklvaHFVeXRCRlNNUkpZbDFaOVB2M2tNOTVqOHBVTGFzQVlCYjc0MUJ3WCIsIm1hYyI6IjZlNGJhYjQyMzY0MmY0OGU5ODgyODI1YjFlOWIxYmVhNjIwNzY1MGM2NDZlZDQwM2MzYTRhZTIzM2U2OGZiYjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+