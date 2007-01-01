В Спас-Деменском районе борются с недобросовестными работодателями

Двое предпринимателей решили схитрить и не оформлять сотрудников официально. Об этом рассказали в прокуратуре Калужской области в пятницу, 11 июля.

Владельцы пунктов выдачи заказов интернет-магазинов держали в серой зоне четверых работников – без трудовых договоров и гарантий.

Но такая «экономия» вышла боком: прокуратура провела проверку и заставила бизнесменов исправить нарушения. Теперь все работники получили положенные по закону договоры.

А вот самим предпринимателям их хитрость обошлась в копеечку: суд оштрафовал каждого на 5 тысяч рублей по статье за уклонение от оформления трудовых отношений.