После Победы: из Берлина выехал первый поезд с демобилизованными красноармейцами, а в Калужской области готовятся их достойно встретить

Что в 1945 году происходило на освобожденных землях и в Калужской области

Фото из архива

Продолжаем наш цикл публикаций к юбилею Великой Победы в рамках исторического проекта «Война и мир».

В эти дни в победном 1945-м в освобожденной Европа вовсю идет процесс денацификации, а в Калужской области продолжается провинциальная жизнь.

На прошлой неделе мы рассказали о том, что произошло с 30 июня по 6 июля, а сегодня – о событиях 7-13 июля. Все публикации проекта смотрите здесь.

Амнистия и наказание

В Югославии маршал Тито подписал приказ, по которому 600 сербских крестьян, насильственно вовлеченных в свое время в отряды Драже Михайловича, отпускаются по домам и не подлежат наказанию.

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В Тегеране состоялось заседание иранского общества культурной связи с СССР, посвященное 220-летию со дня основания Академии наук СССР.

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Как сообщают из Рима, число заключенных итало-фашистов, обвиняемых в сотрудничестве с врагом в период оккупации Северной Италии, достигает 14 тыс. человек.

Орден для короля

За мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союза с Объединенными Нациями в момент, когда еще не определилось ясно поражение Германии, орденом Победы награжден Его Величество Михай I, Король Румынии, орденом «Победа». Соответствующий указ подписан председателем Президиума Верховного Совета СССР Михаилом Калининым.

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Агентство АНСА сообщает, что трудящиеся итальянского Турина объявили вчера утром всеобщую забастовку. Колонны бастующих вышли из заводов и прошли по улицам с транспарантами, на которых выражены требования хлеба, работы и чистки. Затем они собрались у здания палаты труда.

Домой!

Первый поезд с демобилизованными военнослужащими Красной армии выехал из Берлина 10 июля. На Родину отправились бойцы, штурмовавшие германскую столицу.

В США газета «Дейли уоркер» сообщает, что участники бригады им. Линкольна, сражавшиеся против Франко в Испании, узнали конфиденциально, но из вполне надежных источников, что испанская «Голубая дивизия» находилась в городе Удине (Италия), как часть германской армии, вплоть до конца европейской войны. После разгрома Германии она укрылась в Швейцарии.

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Норвежский государственный совет постановил освободить кронпринца Олафа от обязанности главнокомандующего вооруженными силами Норвегии с 15 июля. Генерал Руге, вернувшийся из плена, вступает в должность главнокомандующего.

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Молодежный интернационал

8 июля утром торжественно открылся первый съезд антифашистской молодежи Балкан. В работе съезда принимают участие югославская, болгарская, албанская и румынская делегации и один греческий представитель. В качестве гостей на съезде присутствовали делегации молодежи Польши, Италии и Венгрии.

Съезд открыл секретарь ЦК объединенного союза антифашистской молодежи Югославии Дугонич. Участники приветствовали бурной овацией организатора победы над фашизмом Генералиссимуса Сталина.

Когда Дугонич заявил, что, по полученным сведениям, греческие власти запретили въезд в Белград молодежной делегации Греции, в зале раздались возгласы: «Долой греческую реакцию».

Президиум, по желанию присутствующих, предложил выделить делегацию к маршалу Тито для приглашения его на съезд.

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По сообщению ТАСС, во Франции наряду с 946 ежедневными и еженедельными изданиями, выходящими с разрешения министерства информации, регулярно выпускается около сотни нелегальных изданий, распространяемых экстремистами. Наиболее распространенным из этих подпольных изданий является газета «Голлист». Она выпускается типографским способом и технически хорошо оформляется.

Решительные меры

Греческое правительство приняло закон «О мерах установления общественного порядка». Согласно этому закону, руководители вооруженных организаций и их заместители, лица, оказывающие вооруженное сопротивление властям, должны приговариваться к смертной казни. Участие в вооруженных организациях карается смертной казнью или тюремным заключением. По всей стране восстанавливается действие закона о борьбе с бандитизмом. Срок сдачи оружия частными лицами — 31 июля.

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Как передает парижское радио, американские военные власти обнаружили вблизи Мюнхена второй концентрационный лагерь, в котором немцы производили уничтожение «неполноценных» женщин и детей. Детей в лагере уничтожали путем впрыскивания яда. Взрослые заключенные оставлялись без пищи и погибали. Мозг погибших консервировался и передавался германским «ученым». Главный врач лагеря арестован и дал подробные показания о преступлениях, совершенных в лагере. Задержан также начальник лагеря.

Мы полистали страницы газеты «Знамя» за 6-13 июля и собрали для вас самые интересные новости о том, чем жила Калужская область, пока Красная Армия наводила в мире послевоенный порядок.

…восстанавливают родной город.

Уже два воскресника провел завод НКПС по благоустройству Калужского парка культуры и отдыха. Работа производилась и вечерами.

В день воскресника 8 июля рабочим и служащим завода предстоит завершить первоочередные работы в городском парке.

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Рабочие и служащие завода имени Тельмана также активно участвуют в восстановлении областного центра.

Около 5000 часов внесено ими в фонд благоустройства. Отлично работают коллективы литейного и ремонтно-строительного цехов. Многие рабочие литейного цеха завершают выполнение взятого обязательства — не меньше 30 часов отработать на восстановлении города. Впереди идет бригада тов. Болесникова.

Патриоты родного города работают по-стахановски, выполняя и перевыполняя нормы. Новыми успехами они готовы отметить и день общегородского воскресника. На заводе 8 июля рабочий день, но после его окончания коллектив предприятия выйдет к намеченным объектам.

…готовятся к солнечному затмению

Узловой партком станции Калуга организовал для железнодорожников Калужского узла и рабочих паровозного, вагонного депо и других предприятий серию лекций о предстоящем 9 июля солнечном затмении.

Лекцию на эту тему машинистам, помощникам машинистов и кочегарам прочитал в красном уголке паровозного депо лектор областного лекционного бюро тов. Меньшиков. Он рассказал, отчего и как происходят солнечные затмения. Лекция была прослушана с большим вниманием.

С таким же успехом проходят лекции о солнечном затмении и на других предприятиях узла.

…готовятся встречать демобилизованных.

На заседании бюро Бирёвского райкома ВКП(б) был обсужден вопрос об организации встречи демобилизованных воинов.

На станции Фаянсовая оборудуется агитпункт, будет работать стол справок. Для отдыха прибывающих воинов отведены две комнаты, в помещении вокзала будет работать буфет.

Партийные и профсоюзные организации чугунолитейного и фаянсового заводов также развернули подготовку к встрече демобилизованных.

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По цехам Калужского машиностроительного завода идет предварительный учет, сколько и каких специальностей демобилизованных воинов должно возвратиться на производство. Каждому вернувшемуся из армии товарищу будет предоставлена работа по его желанию и квалификации.

Помещение отдела кадров, где будет производиться прием демобилизованных на работу, украшается лозунгами и плакатами.

…расширяют производство.

Западный участок Желудиновского райлесхоза организовал производство товаров ширпотреба для местного населения. Силами аппарата лесхоза уже выпущено продукции ширпотреба на 100 тысяч рублей.

Здесь организовано также производство соснового теса. В этом году организации и учреждения района, ведущие строительство, получат первые сотни тысяч добротного тесового леса — замечательного строительного материала.

…продолжают радиофикацию.

До войны Кировский радиоузел имел широкую радиосеть. В городе и районе насчитывалось до двух тысяч радиоточек.

Немецко-фашистские захватчики разграбили все имущество радиоузла. После их изгнания была установлена аппаратура мощностью на 500 точек. Сейчас получена новая аппаратура, могущая обслужить более 2 тысяч точек. Отдел связи принимает меры к расширению радиосети.

…наводят порядок в партийной работе.

Проверкой, произведенной Калужским горкомом ВКП(б), установлено, что секретарь парторганизации управления строительно-восстановительных работ Куликов развалил партийно-политическую работу. С марта не было ни одного партийного собрания, среди строителей не велось агитационно-массовой работы. Парторганизация стоит в стороне от разрешения хозяйственных задач, план восстановления и строительства сорван. Секретарь парторганизации Куликов безответственно относился к выполнению решений бюро обкома и горкома ВКП(б) об участии рабочих и служащих в благоустройстве города.

За невыполнение решений обкома и горкома ВКП(б) и за развал партийно-политической работы бюро горкома ВКП(б) сняло Куликова с работы секретаря парторганизации и объявило ему строгое партийное взыскание.