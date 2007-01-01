Ветеран СВО Николай Бурлаков из Малоярославца: «Украинским военным даже в голову не пришло поделиться едой со своими же согражданами»

Продолжаем рассказ об участниках проекта «Герои земли Калужской» - людях, которые прошли огонь войны и вернулись домой, чтобы затем применить свои силы, идеи и волевые качества на благо малой родины

Фото из архива Николая Бурлакова

Николай Бурлаков родился в Черкасской области тогда еще советской Украины. Переехав в 2000-м году в Малоярославец, он вряд ли мог представить, что спустя годы вернется на украинскую землю, чтобы с оружием в руках очищать ее от неонацистов.

С детства примером воспитания для него была семья – это и деды, прошедшие Великую Отечественную, и отец – ветеран Афганистана.

Интерес к военной службе сделал свое дело. Закончив Детчинский техникум, Николай, не успев даже получить диплом, ушел в армию.

Попал в полк специального назначения, который занимался охраной особо важных объектов. А после года срочной службы принял решение заключить контракт и остался в армии еще на три года.

Пример предков

Вернувшись в Малоярославец, Николай устроился работать электриком в частную компанию, обрел семью и зажил обычной жизнью, как и тысячи людей вокруг. Ничто не предвещало резких перемен, но в 2022 году страна начала Специальную военную операцию.

- Учитывая прошлое моих предков и воспитание, которое они мне дали, я не мог остаться в стороне, - говорит Николай. - Я должен защищать Родину, семью - это долг каждого мужчины. Нельзя ждать, когда беда придет тебе в дом.

Шли первые недели СВО, еще не объявили частичную мобилизацию, информации не хватало. Наконец, удалось найти нужные контакты – в Чечне соединение «Ахмат» приглашало добровольцев.

В мае Николай собрал вещи, простился с женой и отправился в аэропорт, где сел на самолет до города Грозный.

В местной мэрии его уважительно встретили, направили в учебный лагерь.

Подготовка новичков-добровольцев заняла две недели - по сути, они просто освежили боевые навыки. Впрочем, эти же две недели стали своего рода экзаменом, который выдерживали не все.

Дорога на фронт

Наконец, контракт с подразделением подписан, получено назначение в штурмовую роту на должность снайпера, и две сотни бойцов из разных уголков России сели в ИЛ-76 до Ростовской области.

Там перегрузились в автобусы до Луганска, а оттуда на военных грузовиках по ночным степям добрались в Рубежное.

Хотя город был уже практически освобожден, обстановка оставалась неспокойной, на окраинах еще грохали взрывы. Безопасное место для первого ночлега нашлось только в подвале детского сада.

Бойцов экипировали, вооружили и дали пару дней освоиться. Впереди их ждал Северодонецк – передний край наступления.

Противостояние

Наши войска шаг за шагом занимали частный сектор, подразделение Николая же получило приказ штурмовать территорию завода «Азот».

На ЛБС бойцов доставили «капсулы» - бронированные Камазы.

Группа проникла в промышленную зону и закрепилась в одной из построек. Противник находился буквально через улицу, поэтому немедленно завязался обмен огневыми ударами.

ВСУ попытались применить минометы, но бетонная крыша выдержала. Тогда на позиции выехал украинский танк. Выстрел – и словно Бог прикрыл наших ребят своими ладонями. Фугасный снаряд пробил стену и упал к их ногам, не взорвавшись, а лишь расколовшись пополам.

Через пару недель, когда штурмовики уже начали активное продвижение на плацдарме, они нашли этот танк и превратили в металлолом выстрелом из гранатомета.

Так состоялось первое знакомство с реалиями войны у снайпера Бурлакова, позывной «Симон».

У сожженного украинского бронеавтомобиля.

Дети подземелья

Николай не слишком охотно вспоминает боевую работу, однако поделился воспоминанием, которое потрясло его.

После окончательной зачистки «Азота» наши бойцы обнаружили в подземных помещениях множество мирных жителей.

Месяц эти люди прятались от пуль и взрывов, не решаясь выглянуть на поверхность. С трудом выживали на голодном пайке – единственная банка тушенки превращалась в похлебку для пары десятков человек.

А буквально в соседнем здании расположился набитый под завязку продуктовый склад ВСУ, который затем захватили наши штурмовики.

- Украинским военным даже в голову не пришло поделиться едой со своими же согражданами, - говорит Николай. - Теперь уже бывшими.

- Самое страшное, что я увидел – это дети, которые родились в этих подвалах и ни разу не видели дневного света, - вспоминает Николай. – Мы выносили их и прикрывали им глаза, чтобы не ослепило солнце.

Стоит ли удивляться бесчеловечной сущности неонацизма? На боевом пути наш герой регулярно встречал его вещественные признаки: татуировки в виде свастик у пленных боевиков, шевроны, стилизованные под символику фашистской Германии…

Территория "Азота": со спасенными обитателями заводских подвалов.

Что же касается позитивных воспоминаний, то они, безусловно, о боевых товарищах, братьях по оружию.

Особое отношение у Николая к своему командиру – опытному кадровому военному из Дагестана с позывным «Наиб».

- То, что мы вернулись домой живыми – во многом его заслуга, - признается он.

Жизнь на контрасте

Возвращение с войны оказалось непростым. Несколько месяцев, проведенных в среде ежеминутной опасности или прямой угрозы, полностью изменили мироощущение.

- Я ходил по мирным улицам, видел обычных людей, занятых своими заботами, и никак не мог понять, как жить дальше, как снова встроиться в этот порядок, чем занять мысли и руки, - вспоминает Николай. – Никак не мог осознать, что дома мне уже ничего не угрожает. По привычке внимательно смотрел под ноги, чтобы не наступить на «лепесток», прислушивался к подозрительным звукам… Однажды мимо проезжала машина, и раздался сильный хлопок из выхлопной трубы. Я от неожиданности даже присел…

Но жизнь взяла свое. Узнав о президентской программе «Время героев», попытался вступить в нее, но не прошел – потребовалось высшее образование.

Поступил в вуз по профилю государственного муниципального управления. Вскоре узнал об аналогичной местной программе, старт которой дал губернатор Владислав Шапша – «Герои земли Калужской» - и немедленно подал заявку.

- Я просто хочу быть полезным своей стране, - объясняет свой мотив Николай.

Лицом к людям

Его наставником стал руководитель Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов. И быстро нашел применение деловым качествам и инициативам героя СВО – назначил главой администрации сельского поселения Недельное.

Сегодня Николай отвечает за благополучие территории, где расположился 21 населенный пункт. В этих селах и деревнях проживает порядка 1600 человек.

Дороги, уличное освещение, порядок на улицах, повседневные заботы людей – все это и многое другое стало делом его жизни.

Закономерно, что он активно участвует и в деятельности Ассоциации ветеранов СВО, которая помогает вернувшимся ребятам обустроиться в мирной жизни.

Есть у снайпера и планы дальнего прицела.

- Вокруг огромное количество пустующих земель, бесполезно зарастающих сорняками, - говорит Николай. – Но есть и немало людей, готовых на них работать, благоустраивать и облагораживать. Есть большое желание встроиться в какую-нибудь госпрограмму по развитию и возрождению села. Сделать свой край процветающим, радующим глаз, полным жизни – что может быть лучше?