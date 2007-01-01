Ветеран СВО Николай Бурлаков из Малоярославца: «Украинским военным даже в голову не пришло поделиться едой со своими же согражданами»
Николай Бурлаков родился в Черкасской области тогда еще советской Украины. Переехав в 2000-м году в Малоярославец, он вряд ли мог представить, что спустя годы вернется на украинскую землю, чтобы с оружием в руках очищать ее от неонацистов.
С детства примером воспитания для него была семья – это и деды, прошедшие Великую Отечественную, и отец – ветеран Афганистана.
Интерес к военной службе сделал свое дело. Закончив Детчинский техникум, Николай, не успев даже получить диплом, ушел в армию.
Попал в полк специального назначения, который занимался охраной особо важных объектов. А после года срочной службы принял решение заключить контракт и остался в армии еще на три года.
Пример предков
Вернувшись в Малоярославец, Николай устроился работать электриком в частную компанию, обрел семью и зажил обычной жизнью, как и тысячи людей вокруг. Ничто не предвещало резких перемен, но в 2022 году страна начала Специальную военную операцию.
- Учитывая прошлое моих предков и воспитание, которое они мне дали, я не мог остаться в стороне, - говорит Николай. - Я должен защищать Родину, семью - это долг каждого мужчины. Нельзя ждать, когда беда придет тебе в дом.
Шли первые недели СВО, еще не объявили частичную мобилизацию, информации не хватало. Наконец, удалось найти нужные контакты – в Чечне соединение «Ахмат» приглашало добровольцев.
В мае Николай собрал вещи, простился с женой и отправился в аэропорт, где сел на самолет до города Грозный.
В местной мэрии его уважительно встретили, направили в учебный лагерь.
Подготовка новичков-добровольцев заняла две недели - по сути, они просто освежили боевые навыки. Впрочем, эти же две недели стали своего рода экзаменом, который выдерживали не все.
Дорога на фронт
Наконец, контракт с подразделением подписан, получено назначение в штурмовую роту на должность снайпера, и две сотни бойцов из разных уголков России сели в ИЛ-76 до Ростовской области.
Там перегрузились в автобусы до Луганска, а оттуда на военных грузовиках по ночным степям добрались в Рубежное.
Хотя город был уже практически освобожден, обстановка оставалась неспокойной, на окраинах еще грохали взрывы. Безопасное место для первого ночлега нашлось только в подвале детского сада.
Бойцов экипировали, вооружили и дали пару дней освоиться. Впереди их ждал Северодонецк – передний край наступления.
Противостояние
Наши войска шаг за шагом занимали частный сектор, подразделение Николая же получило приказ штурмовать территорию завода «Азот».
На ЛБС бойцов доставили «капсулы» - бронированные Камазы.
Группа проникла в промышленную зону и закрепилась в одной из построек. Противник находился буквально через улицу, поэтому немедленно завязался обмен огневыми ударами.
ВСУ попытались применить минометы, но бетонная крыша выдержала. Тогда на позиции выехал украинский танк. Выстрел – и словно Бог прикрыл наших ребят своими ладонями. Фугасный снаряд пробил стену и упал к их ногам, не взорвавшись, а лишь расколовшись пополам.
Через пару недель, когда штурмовики уже начали активное продвижение на плацдарме, они нашли этот танк и превратили в металлолом выстрелом из гранатомета.
Так состоялось первое знакомство с реалиями войны у снайпера Бурлакова, позывной «Симон».
Дети подземелья
Николай не слишком охотно вспоминает боевую работу, однако поделился воспоминанием, которое потрясло его.
После окончательной зачистки «Азота» наши бойцы обнаружили в подземных помещениях множество мирных жителей.
Месяц эти люди прятались от пуль и взрывов, не решаясь выглянуть на поверхность. С трудом выживали на голодном пайке – единственная банка тушенки превращалась в похлебку для пары десятков человек.
А буквально в соседнем здании расположился набитый под завязку продуктовый склад ВСУ, который затем захватили наши штурмовики.
- Украинским военным даже в голову не пришло поделиться едой со своими же согражданами, - говорит Николай. - Теперь уже бывшими.
- Самое страшное, что я увидел – это дети, которые родились в этих подвалах и ни разу не видели дневного света, - вспоминает Николай. – Мы выносили их и прикрывали им глаза, чтобы не ослепило солнце.
Стоит ли удивляться бесчеловечной сущности неонацизма? На боевом пути наш герой регулярно встречал его вещественные признаки: татуировки в виде свастик у пленных боевиков, шевроны, стилизованные под символику фашистской Германии…
Что же касается позитивных воспоминаний, то они, безусловно, о боевых товарищах, братьях по оружию.
Особое отношение у Николая к своему командиру – опытному кадровому военному из Дагестана с позывным «Наиб».
- То, что мы вернулись домой живыми – во многом его заслуга, - признается он.
Жизнь на контрасте
Возвращение с войны оказалось непростым. Несколько месяцев, проведенных в среде ежеминутной опасности или прямой угрозы, полностью изменили мироощущение.
- Я ходил по мирным улицам, видел обычных людей, занятых своими заботами, и никак не мог понять, как жить дальше, как снова встроиться в этот порядок, чем занять мысли и руки, - вспоминает Николай. – Никак не мог осознать, что дома мне уже ничего не угрожает. По привычке внимательно смотрел под ноги, чтобы не наступить на «лепесток», прислушивался к подозрительным звукам… Однажды мимо проезжала машина, и раздался сильный хлопок из выхлопной трубы. Я от неожиданности даже присел…
Но жизнь взяла свое. Узнав о президентской программе «Время героев», попытался вступить в нее, но не прошел – потребовалось высшее образование.
Поступил в вуз по профилю государственного муниципального управления. Вскоре узнал об аналогичной местной программе, старт которой дал губернатор Владислав Шапша – «Герои земли Калужской» - и немедленно подал заявку.
- Я просто хочу быть полезным своей стране, - объясняет свой мотив Николай.
Лицом к людям
Его наставником стал руководитель Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов. И быстро нашел применение деловым качествам и инициативам героя СВО – назначил главой администрации сельского поселения Недельное.
Сегодня Николай отвечает за благополучие территории, где расположился 21 населенный пункт. В этих селах и деревнях проживает порядка 1600 человек.
Дороги, уличное освещение, порядок на улицах, повседневные заботы людей – все это и многое другое стало делом его жизни.
Закономерно, что он активно участвует и в деятельности Ассоциации ветеранов СВО, которая помогает вернувшимся ребятам обустроиться в мирной жизни.
Есть у снайпера и планы дальнего прицела.
- Вокруг огромное количество пустующих земель, бесполезно зарастающих сорняками, - говорит Николай. – Но есть и немало людей, готовых на них работать, благоустраивать и облагораживать. Есть большое желание встроиться в какую-нибудь госпрограмму по развитию и возрождению села. Сделать свой край процветающим, радующим глаз, полным жизни – что может быть лучше?