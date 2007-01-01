Исправник – сухой и малодоступный, становой - капризен и жесток: как калужские крестьяне отзывались о начальстве

И что менялось в деревне, когда приезжали представители власти.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сегодня расскажем об отношениях крестьян к начальству.

Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева писали про Калужский уезд:

«Земский начальник в глазах крестьян - государев ставленник.

В его обязанностях следить как за нуждами сельского населения, так и за выполнением ими всех требований Правительства.

По их понятиям, он творит над ними суд и расправу в случае нарушения закона. И в этом отношении власть земского начальства имеет глубокое значение.

Но они не могут смириться с вмешательством начальства в их внутреннюю жизнь, в их хозяйственные и семейные дела, а главное – в их самоуправление, которому введение института земских начальников нанесло сокрушительный удар. …

сельская община при таких условиях превращается в простое земское общежитие, находясь в ведении и управлении всевластного земского начальства».

Уходят изруганными

«Исправник – ревнитель буквы закона. Человек сухой, строгий и малодоступный.

Своим обращением с крестьянами, подчас грубым (побои), он среди них не пользуется расположением. За его содействием народ обращается только в экстраординарных случаях.

Становой мало занят своей прямой обязанностью, которую считает излишней для себя обузой, а не долгом.

Кроме того, человек вспыльчивый и раздражительный. В глазах народа теряет имя порядочного должностного человека.

Народ боится его не за совесть, а за страх. И всячески старается избежать с ним каких- либо отношений.

В обращении со своими подчиненными -сотскими, и особенно десятскими, он придирчив, капризен и жесток. Любит брать подарки, взятки.

Крестьянин, у которого к нему дело, редко добивается у него толку и даже основательного выслушивания, уходит по большей части ни с чем, изруганный за причиненное его благородию беспокойство.

При исполнении срочных приказаний начальства он действует безо всякого рассуждения, как говориться, напролом.

Урядники вообще люди деятельные и энергичные, безответные труженики на общественную пользу. Они всячески стараются добиваться скорейшего исхода дела.

Мер репрессивных не применяют, обращение их с крестьянами симпатичное. Они стараются встать с ними на равную ногу.

А при исполнении своих служебных обязанностей и приказов начальства действую миролюбиво, стараются убедить крестьянина, что поступить иначе невозможно, а надо делать так. как требует от него начальство...

Сотские сами по себе и в глазах не возвышаются, отношение их к крестьянам и крестьян к ним непринужденное.

При исполнении приказов начальства они не очень строги, потому что не всегда разделяют убеждения начальства, придерживаются взглядов самих крестьян, поэтому с их стороны бывает немало послаблений народу.

Десятских можно разбить на две категории: большую часть составляют люди порядочные, меньшую - дурные.

Последние нередко превышают свои права и обязанности, которые, к счастью, весьма ограничены.

При исполнении своих обязанностей чрезвычайно грубы. В обычной жизни они стараются выставить свое «я»…

Постоянный состав волостного правления таков: старшина. Волостной писарь, его помощник и рассыльный. В состав правления так или иначе входит и волостные старосты.

Для личной наживы

«При всякой нужде крестьянин обращается в волостное правление, как в первую инстанцию, которая делу надлежащий ход.

Волостной писарь официально заведует канцелярскими делами, но фактически в своем лице совмещает все волостное правление, начиная со старейшины и кончая судьями.

Сельский староста в своей специальной деятельности мало зависим от властей, он в некотором роде играет роль самостоятельного органа. Но не имеет той власти, которой обладает старейшина.

А старейшина не может препятствовать старосте в его личных распоряжениях, например, в выдаче паспортов. Сельский староста своей властью иногда пользуется для личной наживы».

Не пользуются уважением

«Крестьяне здешней местности с вышеназванным властям с поздравлениями никогда не приходят.

С приездом в село земского начальника, исправника или станового всё население принимает более праздничный вид.

Убирают с улицы вывешенное для просушки белье (от земского начальника недавно вышел приказ, чтобы белье на улице перед окном не просушивали).

Сотские и десятские, не разделяя убеждений земского начальника, сами этого не исполняют и потворствуют другим.

Крестьяне загоняют скотину на двор, собак сажают на цепи, подметают улицы и сами приодеваются. Словом, вся деревня преображается.

Когда начальство требует крестьян к себе, они не заставляют себя ждать, являются скоро и все распоряжения выслушивают с подобострастием и ковком головы сопровождают каждое слово.

Можно услышать от них только «слушаем-с», «всенепременно исполним», «так точно, ваше благородие».

И исполняются народом приказы начальства, за малым исключением, тщательно.

Покорный перед начальством крестьян совсем другого мнения о его распоряжениях бывает, когда начальство уезжает:

- Ему-то что поделается. Он – барин, а мы – известное дело. Выдумал там от нечего делать, осмотрел бы, каково это самому сделать. Знамо дело - власть.

Предписания земского начальства полицейские приводят в исполнение в точности, хотя неспешно и без понуждений.

Совсем иное моно сказать о приведение в исполнение постановлений волостного суда.

Волостной суд не пользуется уважением и его постановления сплошь и рядом не приводятся в исполнение так что требуется вмешательство полицейской власти…

Неуважение к начальству сельскому, выборному проявляется очень часто.

Причины этого кроются и в самих крестьянах, и в лицах, занимающих посты.

Выходя из крестьянской среды и ничем не отличаясь от них, выборные сельские власти заслуживают лишь равного с крестьянами уважения».