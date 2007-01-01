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Общество

Калужанам рассказали о семьях, сохранивших любовь на протяжении десятилетий

Дарья Джуманова
11.07, 09:27
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В четверг, 10 июля, в Калужской области чествовали семейные пары, которые много лет живут в согласии, трудятся, воспитывают детей и внуков, сохраняя традиционные нравственные ценности. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

Семья Жильцовых из Ульяновского района празднует 55 лет совместной жизни. Иван Михайлович и Екатерина Ивановна вырастили пятерых детей, а теперь поддерживают внуков и правнуков.

Супруги Галкины из Козельского района воспитали троих сыновей: старший работает в агропромышленном комплексе, средний служит в армии, а младший защищает Родину в зоне спецоперации. Сам Павел Владимирович трудится заведующим животноводческого комплекса, а его супруга Ольга Ивановна работает в детском саду.

Необычная история у семьи Шанаевых из Малоярославецкого района. Александр Васильевич и Людмила Владимировна воспитали дочерей-двойняшек. А дочь одной из них в тот же день, что и бабушка, тоже родила двойню.

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