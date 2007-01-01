В Калужской области продолжается ремонт моста через реку Высса

Ремонт проходит на автомобильной дороге М-3 «Украина» — Перемышль в Перемышльском районе, сообщили в региональном минтрансе в четверг, 10 июля.

На сегодняшний день мостовая служба выполнила демонтаж старого дорожного покрытия на одной из сторон моста. Проведена замена резиновых опорных элементов балок для повышения надежности конструкции. В настоящее время завершается ремонт пролетных строений.

Дополнительно завершены работы по устройству наливной гидроизоляции, что повысит долговечность и защиту сооружения от воздействий окружающей среды.

Установлены цокольные части барьерного ограждения, а также смонтированы водоотводные лотки по краям тротуарной части моста для предотвращения затопления конструктивных элементов.

На участке ремонта моста организовано реверсивное движение транспортных средств. Будьте внимательны и осторожны!