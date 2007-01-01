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Общество

В Калужской области запустят пилотный проект по восстановлению культурных объектов

Дарья Джуманова
11.07, 08:50
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В четверг, 10 июля, губернатор Владислав Шапша анонсировал участие региона в федеральном проекте #ПроНАСледие, направленном на восстановление исторических объектов.

Калужская область вошла в число 11 пилотных регионов, где будут отрабатываться новые подходы к сохранению культурного наследия.

Шапша отметил, что действующие законы часто усложняют реставрацию, из-за чего памятники годами приходят в упадок. В рамках проекта планируется ускорить процессы восстановления, давая старинным зданиям новую жизнь. В Калужской области расположено множество исторических усадеб и городов, включая Боровск, Тарусу и Козельск.

Опыт региона в этой сфере уже есть: например, реконструкция Каретного сарая в усадьбе Гончаровых, где теперь работает мини-отель. Этот проект стал первым в России в сфере культуры, в котором использовался механизм государственно-частного партнерства в сфере культуры.

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