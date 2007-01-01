Нелегалов отправят на родину: в России заработает Мигрант ID, предложенный партией «Новые люди»

Как это изменит ситуацию в Калужской области

По словам лидера партии «Новые люди», депутата Госдумы Алексея Нечаева, со следующего года в России заработает система цифрового контроля «Мигрант ID». Её сформируют в рамках указа Президента о создании «Цифрового профиля иностранного гражданина». Соответствующий указ подписан 9 июля. Он позволит навести порядок с миграцией по всей стране, в том числе в Калужской области.

«Как и предлагали „Новые люди“, мигрантов обяжут сдать всю информацию сразу: биометрию, сведения об образовании и судимости, заболеваниях и наличии медстраховки, сертификаты о соответствии работе, на которую они претендуют, мобильные номера. Даже недвижимость и транспорт в собственности. Без ID не получится устроиться на работу и открыть счёт в банке. За неоформление ID в срок мигрантов должны депортировать», — заявил Алексей Нечаев.

По его словам, реализовано и другое важное предложение партии: разработку, запуск и эксплуатацию новой системы оплатят сами мигранты. Минфин поддержал инициативу по вводу семи новых пошлин, которые должны будут оплатить мигранты для работы в России.

Система «Мигрант ID», которую разработала партия «Новые люди», — это полный цифровой контроль за иностранцами, которые приезжают в Россию на работу. По этой системе мигрант обязан ещё до въезда в страну указать полную информацию о себе, включая судимости, болезни, квалификацию и место, где он будет жить и работать в России. Подача заявки будет стоить 5 тысяч рублей. Если заявку одобрят, то он получит электронный пропуск.

При въезде в Россию на спецпунктах надо будет сдать биометрию. Уже находясь в России, в течение самой первой недели мигрант обязан будет подтвердить, что у него открыт счёт в российском банке, есть жильё и официальная работа. Также система позволит сделать все перемещения и финансовые операции мигранта предельно прозрачными, а улицы городов — безопасными.