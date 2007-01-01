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Общество

Художники из шести регионов России вдохновились пейзажами Перемышля

Дарья Джуманова
10.07, 16:41
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В Перемышльском районе дан старт седьмому межрегиональному пленэру под названием «Всё начинается здесь...». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Калужской области в четверг, 10 июля.

Участниками творческого проекта стали 11 художников из Калужской, Смоленской, Тверской, Белгородской, Брянской областей, а также Республики Коми. В этом году они посвятили свои работы теме детства в провинциальных городках России. Творческий процесс продлится до 14 июля. 

Итогом пленэра станет выставка, которая откроется 12 июля возле стадиона «Юбилейный» в Перемышле. Затем, в августе, экспозиция переместится в Калужский музей изобразительных искусств.

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