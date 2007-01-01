В Сосенском уже несколько дней течет ржавая вода из-под крана

В четверг, 10 июля, жительница Козельского района оставила жалобу под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

- Третьи сутки в городе Сосенский отсутствует качественное водоснабжение, которое негативно сказывается на жизни людей, учитывая, что на улице невыносимая жара +35 градусов. Дома грудной ребёнок, которого уже третий день не помыть, не покормить по-человечески, не постирать его вещи. Также у всех жителей города появились проблемы с сантехникой (забиваются смесители, фильтры, выходят из строя водонагреватели и мн. др.). Причинён материальный ущерб имуществу граждан. Перерасчёт жителям делать отказываются, ссылаясь на то, что вода есть, и неважно, хорошая она или плохая.

В Минстрое региона подтвердили, что знают о проблеме и проверяют состояние сетей. Также организован подвоз воды. Узнать о месте, где можно её получить, можно по телефону 211-112. Для перерасчёта нужно отправить письмо на почту Водоканала.