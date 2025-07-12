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Куда пойти в Калуге на выходных

Дарья Джуманова
11.07, 20:00
0 355
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Публикуем список событий на субботу и воскресенье, 12-13 июля. Подробности о каждом смотрите по ссылкам.

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