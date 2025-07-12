Куда пойти в Калуге на выходных
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Публикуем список событий на субботу и воскресенье, 12-13 июля. Подробности о каждом смотрите по ссылкам.
- 12.07.2025 10:00 Первенство Калужской области по городошному спорту
- 12.07.2025 10:30 Физкультурное мероприятие
- 12.07.2025 12:00 Фестиваль «Afrofest 2025»
- 13.07.2025 10:00 Первенство Калужской области по городошному спорту
- 13.07.2025 10:00 Чемпионат Калужской области по спортивному ориентированию
- 13.07.2025 10:00 Чемпионат и первенство России по морскому многоборью
- 13.07.2025 19:00 «AC/DC» Cover Show