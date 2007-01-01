Калужанам объяснили, почему отключение интернета спасает от беспилотников

А Минцифры предложили разработать особый порядок по его отключению и включению.

Во вторник, 15 июля, федеральные СМИ сообщили, что Минцифры и сотовые операторы обсуждают единый порядок действий по отключению мобильного интернета при угрозе атак БПЛА.

Запросы на отключение мобильного интернета исходили от Роскомнадзора и силовых структур и обосновывались в основном соображениями безопасности при проведении массовых мероприятий.

Однако в последнее время количество структур, уполномоченных делать такие заявки на региональном уровне, увеличилось, процесс стал плохо управляемым.

В настоящее время проходят консультации сотовых операторов и федеральных властей об упорядочивании подобных запросов и передачу контроля над ними единому ведомству.

Как отмечают жители области, по окончании атак беспилотников у одних мобильный интернет восстанавливается, а у других продолжает сбоить.

- Очень много разных органов дают поручения его отключить и забывают сказать, когда включить, - поясняет ситуацию представитель одного из федеральных ведомств.

В среду, 9 июля, мы опубликовали комментарий калужских властей на очередную жалобу калужан на перебои с мобильным интернетом.

Власти объяснили, что проблемы связаны с запуском беспилотников, а в комментариях к этой новости некоторые наши читатели усомнились в том, что эта мера эффективна. С целью прояснить этот вопрос более детально, мы обратились к военному аналитику, который специализируется на технике НАТО, Андрею СОЮСТОВУ.

- Система спутниковой навигации, дополняющая инерциальную навигационную систему у украинских ударных БПЛА самолетного типа – штука дорогая и в условиях задействования систем РЭБ не всегда корректно работающая, - поясняет Союстов. - Поэтому противник у своих беспилотников систему спутниковой навигации часто заменяет более дешевой системой наведения/управления БПЛА через мобильный интернет посредством SIM-карты, установленной на беспилотнике. Благо сетевое покрытие в РФ одно из лучших, если не самое лучшее в Европе.

Выключаем в районе нахождения интересующей противника цели мобильный интернет – лишаем противника возможности точного наведения БПЛА на конечном участке его маршрута. Бонус: отключение мобильного интернета снижает уровень помех для наших РЛС обнаружения воздушных целей.

Иногда противник дополнительно оснащает свои БПЛА модулем ориентирования по сигналам сотовых вышек (простейший принцип триангуляции). В таких случаях отключение мобильного интернета не поможет – приходится отключать сами сотовые вышки.