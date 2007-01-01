В Калужской области прогнозируют нашествие насекомых-вредителей на леса во второй половине года
Об этом в четверг, 10 июля, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.
По прогнозам, во втором полугодии 2025 года насекомые-вредители окажут значительное влияние на состояние лесных насаждений.
Основные причины ухудшения состояния лесов в регионе — неблагоприятные погодные условия (54,4% площадей с нарушенной устойчивостью), болезни деревьев (17,8%) и повреждения от насекомых (26,1%). Наиболее распространённые заболевания включают корневую губку, ложный осиновый трутовик и смоляной рак.