Тарифы рекламного агентства «Ваш Домъ»
Сведения о размере и других условиях оплаты работ ООО «Ваш Домъ» по изготовлению информационных печатных материалов для проведения предвыборной агитации по выборам, назначенным в Калужской области на 14 сентября 2025 года.
- выборы губернатора КО
- выборы депутатов Законодательного собрания Калужской области
- выборы в органы местного самоуправления
|Листовка А4, бумага офсетная 80 г
|Тираж
|5 000
|10 000
|20 000
|Цветность/Стоимость, руб./тираж
|1+0
|13 750
|23 230
|41 420
|1+1
|15 250
|25 610
|44 480
|4+0
|17 150
|27 480
|46 520
|4+4
|19 850
|31 560
|51 620
|Плакат А3, бумага офсетная 80 г, 4+0
|Тираж
|1 000
|2 000
|5 000
|10 000
|Стоимость, руб./тираж
|10 650
|14 740
|26 650
|44 820
Для уточнения стоимости изготовления других тиражей и прочих видов полиграфической продукции звоните по телефону: (4842) 56-09-73.
Контактное лицо - Ладыгина Нина Владимировна
Тарифы действительны с 1 июля 2025 г. при условии 100% предоплаты.
Условия размещения: макет материала предоставляется в электронном виде в соответствии с техническими требованиями.
Рекламное агентство «Ваш Домъ»
Г. Калуга, ул. Гагарина, 1, помещение 6.
(4842) 56-09-73, +7(960) 523-06-10.
e-mail: info@vdkaluga.ru
www. vdkaluga.ru
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