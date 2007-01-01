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Тарифы рекламного агентства «Ваш Домъ»

10.07, 15:46
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Сведения о размере и других условиях оплаты работ ООО «Ваш Домъ» по изготовлению информационных печатных материалов для проведения предвыборной агитации по выборам, назначенным в Калужской области на 14 сентября 2025 года.

  • выборы губернатора КО
  • выборы депутатов Законодательного собрания Калужской области
  • выборы в органы местного самоуправления
Листовка А4, бумага офсетная 80 г
Тираж5 00010 00020 000
Цветность/Стоимость, руб./тираж
1+013 75023 23041 420
1+115 25025 61044 480
4+017 15027 48046 520
4+419 85031 56051 620

Плакат А3, бумага офсетная 80 г, 4+0
Тираж1 0002 0005 00010 000
Стоимость, руб./тираж10 65014 74026 65044 820

 

Для уточнения стоимости изготовления других тиражей и прочих видов полиграфической продукции звоните по телефону: (4842) 56-09-73.

Контактное лицо - Ладыгина Нина Владимировна

Тарифы действительны с 1 июля 2025 г. при условии 100% предоплаты.

Условия размещения: макет материала предоставляется в электронном виде в соответствии с техническими требованиями.

Рекламное агентство «Ваш Домъ»

Г. Калуга, ул. Гагарина, 1, помещение 6.

(4842) 56-09-73, +7(960) 523-06-10.

e-mail: info@vdkaluga.ru

www. vdkaluga.ru

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