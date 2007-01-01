Тарифы рекламного агентства «Ваш Домъ»

Сведения о размере и других условиях оплаты работ ООО «Ваш Домъ» по изготовлению информационных печатных материалов для проведения предвыборной агитации по выборам, назначенным в Калужской области на 14 сентября 2025 года.

выборы губернатора КО

выборы депутатов Законодательного собрания Калужской области

выборы в органы местного самоуправления

Листовка А4, бумага офсетная 80 г Тираж 5 000 10 000 20 000 Цветность/Стоимость, руб./тираж 1+0 13 750 23 230 41 420 1+1 15 250 25 610 44 480 4+0 17 150 27 480 46 520 4+4 19 850 31 560 51 620

Плакат А3, бумага офсетная 80 г, 4+0 Тираж 1 000 2 000 5 000 10 000 Стоимость, руб./тираж 10 650 14 740 26 650 44 820

Для уточнения стоимости изготовления других тиражей и прочих видов полиграфической продукции звоните по телефону: (4842) 56-09-73.

Контактное лицо - Ладыгина Нина Владимировна

Тарифы действительны с 1 июля 2025 г. при условии 100% предоплаты.

Условия размещения: макет материала предоставляется в электронном виде в соответствии с техническими требованиями.

Рекламное агентство «Ваш Домъ»

Г. Калуга, ул. Гагарина, 1, помещение 6.

(4842) 56-09-73, +7(960) 523-06-10.

e-mail: info@vdkaluga.ru

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