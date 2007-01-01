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Общество

Виновное должностное лицо привлекут к ответственности за коммунальную аварию в Малоярославце

Дарья Джуманова
10.07, 14:59
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В четверг, 10 июля, в прокуратуре Калужской области сообщили, что подача воды в городе полностью восстановлена.

Напомним, в среду в 01:20 ночи произошел прорыв на магистральном водопроводе.

- В связи с длительным перерывом прекращения подачи коммунального ресурса, превышающего установленную законом продолжительность, прокуратурой Малоярославецкого района ресурсоснабжающей организации внесено представление. Кроме того, виновное должностное лицо будет привлечено к административной ответственности, - сообщили в ведомстве.

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