Виновное должностное лицо привлекут к ответственности за коммунальную аварию в Малоярославце
В четверг, 10 июля, в прокуратуре Калужской области сообщили, что подача воды в городе полностью восстановлена.
Напомним, в среду в 01:20 ночи произошел прорыв на магистральном водопроводе.
- В связи с длительным перерывом прекращения подачи коммунального ресурса, превышающего установленную законом продолжительность, прокуратурой Малоярославецкого района ресурсоснабжающей организации внесено представление. Кроме того, виновное должностное лицо будет привлечено к административной ответственности, - сообщили в ведомстве.