Технопарк профессионального образования в Калуге удостоен награды «Промышленная робототехника 2025»
Об этом сообщил министр образования Калужской области Александр Аникеев в четверг, 10 июля.
Церемония награждения победителей первой отраслевой премии состоялась в Екатеринбурге в рамках международной выставки «Иннопром-2025». Технопарк одержал победу в категории «Лучший образовательный проект» благодаря разработке «Бесшовная модель подготовки кадров в сфере робототехники».
Проект охватывает полный цикл обучения — от профориентации школьников до переподготовки сотрудников предприятий.
Федеральные технопарки в Калуге и Нижнем Новгороде были открыты в рамках национальной программы «Молодёжь и дети».