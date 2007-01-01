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Общество

Технопарк профессионального образования в Калуге удостоен награды «Промышленная робототехника 2025»

Дарья Джуманова
10.07, 12:09
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Об этом сообщил министр образования Калужской области Александр Аникеев в четверг, 10 июля.

Церемония награждения победителей первой отраслевой премии состоялась в Екатеринбурге в рамках международной выставки «Иннопром-2025». Технопарк одержал победу в категории «Лучший образовательный проект» благодаря разработке «Бесшовная модель подготовки кадров в сфере робототехники».

Проект охватывает полный цикл обучения — от профориентации школьников до переподготовки сотрудников предприятий.

Федеральные технопарки в Калуге и Нижнем Новгороде были открыты в рамках национальной программы «Молодёжь и дети».

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