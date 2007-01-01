Аэропорт Калуги изменил расписание рейсов в Сочи и Петербург

С 10 июля по 28 августа калужский аэропорт вводит временные изменения в расписание рейсов по четвергам.

Фото: Международный аэропорт Калуга

Как сообщила 9 июля пресс-служба воздушной гавани, рейсы А45113/4014 Сочи-Калуга-Пулково теперь будут прибывать в 16:50 вместо 12:55, а вылетать в 17:50 вместо 13:55.

Обратные рейсы А44013/5114 Пулково-Калуга-Сочи также сдвигаются: время прибытия изменилось с 17:40 на 21:40, а отправления - с 18:40 на 22:40. Эти изменения касаются только рейсов по четвергам в течение летнего периода.

В остальные дни недели все рейсы будут выполняться по стандартному расписанию. Пассажирам, планирующим путешествия, рекомендуется уточнять актуальное время вылетов и прилетов.