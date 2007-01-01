Мусорная катастрофа в Людиново: современные контейнеры не спасают

О проблеме в среду, 9 июня, рассказа местная жительница под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

По словам женщины, людиновцы постоянно жалуются на эту проблему, но ничего не меняется. Новые контейнерные площадки, которые называют «космическими», выглядят убого.

- «Космические» были установлены за внебюджетные деньги, это подарок завода по производству альтернативного топлива. У этих площадок есть навес, отсек для крупногабаритных отходов и система видеонаблюдения. Мы мониторим удобство этих площадок, затем внесём возможные коррективы и решим, стоит ли устанавливать такие конструкции по всему городу, - прокомментировали в горуправе.