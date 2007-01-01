Росгвардейцы спасли инвалида из горящего дома в Калужской области

Во время патрулирования Жукова они заметили густой дым в одном из жилых кварталов. Сообщили в ведомстве во вторник, 8 июля.

Прибыв на место, мужчины обнаружили горящий частный дом, где уже работали пожарные. В этот момент к ним подбежала взволнованная женщина, которая сообщила, что внутри может находиться ее брат — он не мог самостоятельно эвакуироваться из-за проблем со здоровьем.

Не теряя времени, сотрудники Росгвардии осмотрели территорию и обнаружили пострадавшего с ожогами и травмами на заднем крыльце. Они быстро оказали ему первую помощь, вынесли в безопасное место и передали медикам.

Сейчас он находится под наблюдением врачей.