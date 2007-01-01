9 июля состоялось заседание Городской Думы

Депутаты внесли изменения в бюджет Калуги.

Доходная часть увеличивается на 251 млн. рублей за счёт собственных налоговых и неналоговых доходов муниципалитета и межбюджетных трансфертов. Меняется ведомственная структура расходов. Дополнительные средства выделяются на реализацию инициативных проектов, поддержку социально ориентированных НКО, увеличение уставного фонда МУП «Калугатеплосеть», благоустройство и озеленение городских территорий, снос расселённых домов, содержание автомобильных дорог и предоставление мер социальной поддержки. По предложению депутатов Городской Думы 30 миллионов рублей выделяется на ремонт межквартальных проездов, 10 миллионов – на ремонт размежеванных дворовых территорий.

«Выражаю благодарность Городскому Голове Калуги за поддержку инициативы депутатов Городской Думы. Теперь очень важно уложиться в строительный сезон и своевременно завершить ремонт межквартальных проездов и дворовых территорий. Депутатский корпус будет контролировать ход и качество работ в своих избирательных округах», – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Также были внесены изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества. Планируемые поступления в городской бюджет увеличиваются с 21 млн. 109 тысяч рублей до 91 млн. 30 тысяч рублей в связи с фактическим поступлением в бюджет средств от реализации объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга».