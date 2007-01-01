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Общество

В Калуге полиция провела рейд на городском водоеме

Дарья Джуманова
10.07, 09:39
0 1181
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Сотрудники правоохранительных органов, совместно с прокуратурой и администрацией города, побеседовали с отдыхающими. Об этом сообщили в полиции 10 июля.

Жителям напомнили о правилах безопасности на воде. Они подчеркнули, что купаться нужно только в специально оборудованных местах.

Особое внимание уделили подросткам, которые проводят время на пляже. Им напомнили о необходимости быть в воде только под присмотром взрослых. Взрослым напомнили о важности контроля за детьми во время летних каникул. Им также рассказали о последствиях ненадлежащего выполнения родительских обязанностей.

Такие рейды будут продолжаться.

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