В Калуге полиция провела рейд на городском водоеме

Сотрудники правоохранительных органов, совместно с прокуратурой и администрацией города, побеседовали с отдыхающими. Об этом сообщили в полиции 10 июля.

Жителям напомнили о правилах безопасности на воде. Они подчеркнули, что купаться нужно только в специально оборудованных местах.

Особое внимание уделили подросткам, которые проводят время на пляже. Им напомнили о необходимости быть в воде только под присмотром взрослых. Взрослым напомнили о важности контроля за детьми во время летних каникул. Им также рассказали о последствиях ненадлежащего выполнения родительских обязанностей.

Такие рейды будут продолжаться.