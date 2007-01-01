244 калужские семьи готовы участвовать в конкурсе «Это у нас семейное»

Во втором сезоне проекта зарегистрировались уже 822 жителя Калужской области, что составляет 244 семьи, сообщает пресс-служба Правительства региона в среду, 9 июля.

Участники конкурса ставят семью на первое место. Они гордятся своей страной, ее достижениями и считают дом и семейный очаг важными ценностями. Это отметили на пресс-конференции, прошедшей в День семьи, любви и верности 8 июля.

На второй сезон конкурса уже записались 105 тысяч человек. Регистрация участников продолжается на сайте этосемейное.рф до 14 сентября.

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин рассказал о составе участников, их увлечениях и мотивации. В среднем в каждой команде 5-7 человек. Родители в основном зрелые, от 38 до 45 лет. Чаще всего в семьях двое детей: подросток 17 лет и ребенок 9 лет. В каждой семье есть старший представитель, средний возраст бабушек и дедушек – около 64 лет. В каждой пятой семье есть прабабушки и прадедушки.