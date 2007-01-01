Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 244 калужские семьи готовы участвовать в конкурсе «Это у нас семейное»
Общество

244 калужские семьи готовы участвовать в конкурсе «Это у нас семейное»

Дарья Джуманова
10.07, 09:25
0 71
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во втором сезоне проекта зарегистрировались уже 822 жителя Калужской области, что составляет 244 семьи, сообщает пресс-служба Правительства региона в среду, 9 июля.

Участники конкурса ставят семью на первое место. Они гордятся своей страной, ее достижениями и считают дом и семейный очаг важными ценностями. Это отметили на пресс-конференции, прошедшей в День семьи, любви и верности 8 июля.

На второй сезон конкурса уже записались 105 тысяч человек. Регистрация участников продолжается на сайте этосемейное.рф до 14 сентября.

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин рассказал о составе участников, их увлечениях и мотивации. В среднем в каждой команде 5-7 человек. Родители в основном зрелые, от 38 до 45 лет. Чаще всего в семьях двое детей: подросток 17 лет и ребенок 9 лет. В каждой семье есть старший представитель, средний возраст бабушек и дедушек – около 64 лет. В каждой пятой семье есть прабабушки и прадедушки.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJ1MXNQS3hXYTVWRVNnd2FGTHV5Unc9PSIsInZhbHVlIjoiTGhjS0s5N2pGQlZEdmsvU2FEL0VzK1J2TE03L3dDWUNEKzdCMU15N3BZNksxRHhoVWZOL2IzMVE3Wk8rMXFuWU5oa3NSTlVzRHQxejRYMHU3UlRkQ3NNUk4vNUxTU0ZLUGVMcElDUkE0MUZqNUR6YlJ2dGNUWkgwbkFJMjIvUlQ4L05rR1JtcEJiTCtVbnFSVXcrcmxqMkdqSXl6TExKbTA2Sjd3UFpDZlNsZGRhK0E2a1psdlBPYUJjQm1LVjBlUTZ3K0k1NkhVbC9BUnlZTCtQRTVqN2ZFMFhjUVNGU2diVmJmaGRoc0FmMkVpRmpydUhjNVZDampMMWtwZHNGUW9JWjBCb1p6OHdhREx4bFBUTzhQRzQreVUvQ0g4NWtyRE95ZGZ4cGVCVFZtQjlodzJSSjdHRkZGME5LTFZJUTd2RTZpTldReEJvN2FqQnZ4M3NaMVFVdHJncTRmeWtFM1FtSjRYaFVWbzBkQXRLUUFLenFVWmZSNGM0aUhDQ1dBYUViTXBzaFR5dVVWTytkRUI0N2dwVlBnUFU1TThFcmh2VCs3Qk11UGVBb1cvNHFqWEp3SVVxVkZsblZCK3F3ViIsIm1hYyI6ImE4ZTNmMWIzODE3OWVhYmRiOWVjOTg1ODQ0YWUyMzU3MzBhOTA2MjIzOTc0YjMwZDY4YmIwY2FmNjIxZGE4NGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii81aThDRjFzZC9GM0dRQTErT3JuU2c9PSIsInZhbHVlIjoiNkpTaDMyWnV6a2llVnVHZyt4SVl0cDRZVnpCVlRJNGZVZEdKa2wrSjN1cTNNWGx1SmJ6QlpzNDhwVmwwcVhybktxK0xyZFdiajN6cTV3dFZTT24remN6TXRTOXA5TkJIcFNkcW14UFZlTW5GTFhDSnFqU3JaYklKYUFOS1pOdTNmR2xzV05VVG44cFVYYmRBblUwVHhKYUpFYlpUeTFId2NhVjNlS0R2WnpIMGsrNHVlTzVWTFhGWXMwSlJrUWpjbTBqVmIvY0t6ZHQwZ1dyQ2pZUmhPdGdEQUVWcUlRaGh3Q1JqREVmREVpTjAvTFhoMXB0VjdxUGYzYmxIUlZ5L0V1NTVGVzBpRGkxNDlpYzE0SDV2TmMvSStjSVBkVmxUbXB4aFg1TXNPNU5PcGM4emovMGdQbzdIMFBIbXpnSHcvS2oxWGl6VDJER2tZWEU1Ujl5WVpNVjFlWjJUOUU5MnJPR3g2eVpsRktmSzA5OWtyV1VVR2toMEk0c0hyTy8wQkFRYXVqYWpmRVBFM0ZRRmlvL0h6dFphYVBRSjY3R25ZTjdMYjNXR0FDclMyeTgyS3FWZzdGR2YrdUxYWjAvYzhNS2xqOWFBRVFOV1VhanU0RmtrdWh6SjZ1YUk0TDd0MG4yR1lRMTNwZHFxSlFHZmZFbkxVYTJUaWxPTjk4NDBQbVY1SUduN1JyZE1CbEg0OWpBR1RLMGcyMCtJcW84S1I2UnBTeWVVTmdFRXg2b2xFdG84SE9TRTRYQ3d6MUx5dFZRMUtWK1JmZ3JiWEU4UlVXL2pkOTE3WThhNXVuNTZwSW1ZZ3NUZ2tFNlVLY3B4OURCMEM3NWF4T0JydThNeSIsIm1hYyI6ImIzNGM1YzA3ZTY0MzJkNzhmZDE0YTY0ZTQ1ZjA2ODRmMmJmN2VlNWZhNTZhMTllYWRmY2YzMjYyMGZmYmViYjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+