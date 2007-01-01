Комиссия Госсовета обсудила реабилитацию ветеранов СВО

Комиссия Государственного Совета РФ рассмотрела вопросы поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области в среду, 8 июля.

Основное внимание было уделено реабилитации и адаптации ветеранов к мирной жизни. Важным аспектом стала разработка мер по медико-психологической поддержке. Необходимо создать систему диагностики и реабилитации, а также наладить взаимодействие между военными и гражданскими медицинскими учреждениями для передачи диагнозов.

Особое внимание уделили ветеранам с посттравматическим стрессовым расстройством. Психологическая помощь должна быть доступна сразу после демобилизации. Важно включить профильных специалистов в процесс обследования.

Секретарь Госсовета подчеркнул необходимость трудоустройства ветеранов. Помощник Президента также отметил важность информирования участников боевых действий о льготах.