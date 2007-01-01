Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Комиссия Госсовета обсудила реабилитацию ветеранов СВО
Общество

Комиссия Госсовета обсудила реабилитацию ветеранов СВО

Дарья Джуманова
10.07, 09:14
0 113
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Комиссия Государственного Совета РФ рассмотрела вопросы поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области в среду, 8 июля.

Основное внимание было уделено реабилитации и адаптации ветеранов к мирной жизни. Важным аспектом стала разработка мер по медико-психологической поддержке. Необходимо создать систему диагностики и реабилитации, а также наладить взаимодействие между военными и гражданскими медицинскими учреждениями для передачи диагнозов.

Особое внимание уделили ветеранам с посттравматическим стрессовым расстройством. Психологическая помощь должна быть доступна сразу после демобилизации. Важно включить профильных специалистов в процесс обследования.

Секретарь Госсовета подчеркнул необходимость трудоустройства ветеранов. Помощник Президента также отметил важность информирования участников боевых действий о льготах.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldmWEREOTNhclkyYW1ZZllkOWxKSWc9PSIsInZhbHVlIjoiRkVFMC9zekZ2NkNHR2RONkE0YnZEbEo1YkE4d3VjZVAwWG9lRmowQW1Kc0xKTVhFQXRiYVYvN0p3WlJ6ZlQzVmlROUpvS1pHNVU3dXRpYW15d25EMFVQRlBUL2hkaUptU0hXaHNmUzdDM1o3SmRqMDFVbkRpTllqME1FVnl5M1Q4Y0JhaVMwaFhiNS9idlJST1REQXJpYy9xQ2pXdlQvVW9FRWo1QnZ4RjlXMDBoaHY3U1dKSm5qcFlZQTQraEppbHRRSVNQQXVqM2drMmtxSjRrU2JZcWJtb3FybWVLNnY1eXkxbzVGOE5QTWZFTVZySUhnK05CaVpkelcwaEE0QnpvRnN2b2NKOUt2Y2pWNU00RlZEUjRPamtWcXhLNGE5aHFxRVd4ckczRzNQSFZXSTNlbXpqWVI0emhLRzByUFdyTXhpZ0pUeVlvZXlNeElPa0s0K1B4UXNSY1pWa05hY3pEQ2xYaW5ab2xwdTRXa3cydE5HUitZbTBNMGRDbzl6N1dYNUdUOU1DRDJWU2hWMEJzTWlmNG03WDZrbEtTWHB2ZWxEcndsWlFjOE1KaGVUdExJb01tTWlCczQ1UGZLNiIsIm1hYyI6IjBkNDFjNjYwZjE4N2QzZWE5YzEzNmUxZjYzYTEwOGYzZWM3ZmU1Yjc3OWEyOWU5MzVkMWFjZGViYWU2YjA3YmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZhTllpSk91b0g1QllDbHNpUElsN2c9PSIsInZhbHVlIjoiVUhZbXJyN3QxdGRMaXVseUJLUnloTUhsN1NJOGgvM3BGdlorMVZLTDBScTFXWXNma3RzVmFXODU5Nkc2TWJhTVJnZWRNWWZsTzBRcWtSTWZ6RlN3MG10MHp5dEdMWm5qZzdpc2padS9MOXY3UnYzQzh5dWprZ2dMQ0U0cmZQbUJlSDNvaHRPakg4NVJnRnBpWE1oNWgrNzlpempBZzBjd0I1YysrZGxiT1FNbWEwQ2hLWTZIMzB5NkZqZFF6dDc4NmE5Sk02RnA3NGZoeHpOTGZQMXV2NHlFbGVQRitmVkE1aWpXaGhLM1lSNHhqRmtRRjV3ZTV0WmlhM1djNDJZbjJjckxuVGM0bzlhb1NhMlpNNlozcHZtbUMxMzFFTHpud3pmU2E1ZHFtYUp4NkQzd0g3MW9qZytUWC9FUUZkZnRoelRpS3pZRFdvWGNkVTUxSGFjYkZXWmpkTDAzTzV2R0tRaHFuR0lTdnhqbVRGTEpDdWVBZEdkRnM3clRjdWZxeWZocC9Ba2VYclBQU0phUWFYcEJDc3p5THQ3dGwzbkNHK3NoOW5nVVFqMDhrcUdXSnA2NXpiOFlvcFFydkUxQnltN0dUREtrTWQ2c1JUVzlDOU1OcGRLbytteXpVQnhlK1RyYkVTbGdHNENURjdXaTdSUHJqQUxuQTJIS2UwQmFXVlpScWI3dUt6b24zVFZjU1NIWjFmOWhnYXdzOEs4RVI4NjNYSjI1MlBiVldOaTR0Nm1tOWF5RGx4anRBZDE5cGsydm4zb2RLLzloMDVnWE9NbFV6ekR0T2hxaDZOSkpyWjFyQXlCWlJ0bEVHOGtWcHdDdVJRR0J4UWVnL01sMCIsIm1hYyI6IjEzNWNkYjQ4OGRlZGYwNTdlMWVlZTNmOGQ4OWExYjYyODFiMTVlODJkZmNiN2UyNDY2NThlZGMxOTJlN2JhOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+