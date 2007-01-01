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Общество

Владислав Шапша рассказал об участнике проекта «Герои земли Калужской» — Алексее Вялых

Дарья Джуманова
10.07, 08:43
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Уроженец Калуги с юных лет мечтал связать свою судьбу со службой Родине, сообщил глава региона в среду, 9 июля.

После окончания военного училища он получил офицерское звание. Во время спецоперации Алексей, действуя под позывным «Космонавт», выполнял боевые задания в составе 1-го мотострелкового полка. 

После демобилизации Вялых выбрал работу в органах внутренних дел, одновременно став частью патриотической программы. Как пояснил сам Алексей, он стремится продолжать служить государству и помогать гражданам. 

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